"Лохматый" караул: как тренируют собак на российской военной базе в Абхазии

В кинологическом городке Седьмой российской военной базы ЮВО в Гудауте пополнение, для прохождения службы прибыло более десятка собак из 470-го центра служебного собаководства ВС России.

В просторных вольерах живут немецкие, среднеазиатские и кавказские овчарки, алабаи и ротвейлер. По рассказу командира отделения вожатых служебных караульных собак военной базы Григория Колесниченко, который занимается дрессировкой со школьных лет, предназначение каждого "хвостатого" бойца — охрана территории и атакующие действия в случае необходимости.

"Дрессировка начинается в возрасте одного года. Сначала приучают собаку к поводку и ошейнику, затем она проходит общий курс дрессировки, в которую входят команды "сидеть", "лежать", "ко мне", "апорт". После этого, приступают к спецкурсу – это охрана подвижного поста и обучение на злобу", — объяснил Колисниченко.

Вожатые вывели немецких овчарок на тренировочную площадку с глухими и открытыми барьерами, лестницами и бумом.

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