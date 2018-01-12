Путин рассказал об исполнителях провокаций на базах в Сирии

Россия знает, кто совершил провокацию в отношении ее военных объектов в Сирии, и это не Турция, заявил президент России Владимир Путин. Инцидент с Хмеймимом президент назвал попыткой провокации, подрыва отношений РФ с партнерами.
В кинологическом городке Седьмой российской военной базы ЮВО в Гудауте пополнение, для прохождения службы прибыло более десятка собак из 470-го центра служебного собаководства ВС России.
Спортсменка Карине Саргсян из Армении протащила автомобиль, прикрепленный к ее волосам. Девушке 16 лет, она занимается боксом.
Видео с круизного лайнера Norwegian Breakaway, попавшего в сильнейший шторм, опубликовано на YouTube.
Международняя промышленная компания "Хонда" представила серию роботов 3E на выставке в Лас-Вегасе. Роботы создавались для улучшения повседневной жизни.
Около двухсот детей из районов страны, подопечных благотворительной организации "Киараз" побывали на заключительном новогоднем представлении в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны.
Гарри Аршба назначен министром внутренних дел Абхазии 12 октября 2017 года.
Выставочный проект фотографа и художницы Алисы Гокоевой "Пишите письма" на проспекте Мира во Владикавказе в третий раз испортили вандалы.
В интернете появился фальшивый сайт министерства здравоохранения Азербайджана, продающий чудодейственное лекарство для похудения.
Армянского "Ромео" задержали в Беларуси за незаконный визит к любимой – ранее мужчине на пять лет запретили въезд в республику.
Полицию Уалихановского района Казахстана подняли на поиски школьного учителя, пропавшего в сильный буран.
На новые дороги Кыргызстана будут давать 5 лет гарантии – соответствующий документ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.
Граждан Беларуси, приехавших на отдых в украинские Карпаты, оштрафовали за георгиевскую ленточку в их автомобиле.
В Латвии стоит закрывать торговые центры по воскресеньям, считает исполнительный директор Латвийского национального театра Оярс Рубенис.
Защита Балтии — ключ к трансатлантической безопасности, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на ежегодной "Снежной встрече".
Власти Молдовы лишь имитируют видимость реформ, закрепленных в Соглашении об Ассоциации с ЕС, считает российский политолог.
Sputnik Таджикистан пообщался с талантливым хирургом Рустамом Мирсадиковым и узнал, как он оказался в русской глубинке, где помогает местным жителям.
Узбекистанцы могут заменить граждан КНДР на рабочих местах в Приморье, уже есть предварительные договоренности с консулом Узбекистана.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине сносить не будут, но его необходимо отремонтировать.
Выставочный проект фотографа и художницы Алисы Гокоевой "Пишите письма" на проспекте Мира во Владикавказе в третий раз испортили вандалы.
В интернете появился фальшивый сайт министерства здравоохранения Азербайджана, продающий чудодейственное лекарство для похудения.
Армянского "Ромео" задержали в Беларуси за незаконный визит к любимой – ранее мужчине на пять лет запретили въезд в республику.