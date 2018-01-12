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Путин рассказал об исполнителях провокаций на базах в Сирии

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Россия знает, кто совершил провокацию в отношении ее военных объектов в Сирии, и это не Турция, заявил президент России Владимир Путин. Инцидент с Хмеймимом президент назвал попыткой провокации, подрыва отношений РФ с партнерами.

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РФ знает, кто совершил провокацию в отношении военных баз в Сирии



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