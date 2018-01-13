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Пушистый курьер, или Необычный способ доставки еды на дом

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Семилетний лабрадор по кличке Эрос уже 2 года доставляет продукты клиентам мини-маркета Колумбии. Начинал свою "карьеру" лабрадор как личный ассистент, помогая хозяйке донести покупки. А затем владелица Эроса открыла мини-маркет и стала отправлять лабрадора к постоянным покупателям.




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