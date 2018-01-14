Дети-акробаты в Китае

Чтобы достичь такого результата, эти дети тренировались с трех лет. К восьми годам они уже умеют выполнять большинство акробатических приемов и выступать на публике Город Уцяо в провинции Китая - колыбель китайской акробатики, его жители выступают в труппах по всей стране.