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Дети-акробаты в Китае

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Чтобы достичь такого результата, эти дети тренировались с трех лет. К восьми годам они уже умеют выполнять большинство акробатических приемов и выступать на публике Город Уцяо в провинции Китая - колыбель китайской акробатики, его жители выступают в труппах по всей стране.




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