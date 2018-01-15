LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам 2017 года

Пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, посвященная итогам дипломатической деятельности РФ в 2017 году.
По последним данным 15 человек пострадали в результате драки на ножах, устроенной школьниками пермской школы №127. Подозреваемые задержаны, это бывший и нынешний ученики. Госпитализированы 12 человек, учительница и двое подростков находятся в тяжелом состоянии.
Заступление второго дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 ("Триумф") на боевое дежурство в Севастополе попало на видео.
Чтобы достичь такого результата, эти дети тренировались с трех лет. К восьми годам они уже умеют выполнять большинство акробатических приемов и выступать на публике Город Уцяо в провинции Китая - колыбель китайской акробатики, его жители выступают в труппах по всей стране.
Этот мастер кунг-фу на двух пальцах не только отжимается, но и делает стойку на голове и руках! По словам мастера, секрет его успеха - умение регулировать кровообращение и сосредотачиваться.
Этапы Кубка Евразии на открытой воде, в котором примут участие около 300 человек, пройдут в Абхазии с мая по октябрь 2018 года, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.
По выясненным данным, ранения получили одиннадцать учеников и преподавательница, при этом, по данным властей, учительница и один из школьников находятся в тяжелом состоянии.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
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Всемирный банк выделил уже более 80% кредита, предусмотренного для строительства Трансанатолийского трубопровода – TANAP.
Российские пилоты истребителей МиГ-29, дислоцированных в Армении, выполнили перехват воздушных целей условного противника.