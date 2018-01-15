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LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам 2017 года

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© RUPTLY. Григорий Сысоев

Пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, посвященная итогам дипломатической деятельности РФ в 2017 году.




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