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Самолет выкатился со взлетно-пасадочной полосы и завис над обрывом в Турции

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Видео из турецкого Трабзона, где пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва, опубликовано в Сети. На борту находились 162 человека, никто не пострадал.




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