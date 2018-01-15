Самолет выкатился со взлетно-пасадочной полосы и завис над обрывом в Турции

Видео из турецкого Трабзона, где пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва, опубликовано в Сети. На борту находились 162 человека, никто не пострадал.
По последним данным 15 человек пострадали в результате драки на ножах, устроенной школьниками пермской школы №127. Подозреваемые задержаны, это бывший и нынешний ученики. Госпитализированы 12 человек, учительница и двое подростков находятся в тяжелом состоянии.
Пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, посвященная итогам дипломатической деятельности РФ в 2017 году.
Заступление второго дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 ("Триумф") на боевое дежурство в Севастополе попало на видео.
Чтобы достичь такого результата, эти дети тренировались с трех лет. К восьми годам они уже умеют выполнять большинство акробатических приемов и выступать на публике Город Уцяо в провинции Китая - колыбель китайской акробатики, его жители выступают в труппах по всей стране.
Практикующий педиатр Асмат Зухба рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, какие препараты можно принимать во время заболевания гриппом, какие противопоказаны и как быстрее вылечиться.
О том, почему жительница Сухума Елена Зарандия ушла с работы, и как она бездомным собакам из Абхазии находит хозяев в Европе, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Разработка и поддержка сайта Putin2018 обойдется в 1,5 миллиона рублей, средства выделены из избирательного фонда.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил проработать вопрос доставки и установки газотурбинного генератора на 25 мегаватт, который республике выделила Россия.
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Выборы президента Армении пройдут 2 марта, но в правящей Республиканской партии пока не обсуждали возможных кандидатов на пост главы государства.
Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев рассказал о судьбе замороженных за рубежом средств Национального фонда республики.
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Полиция британского острова Гернси пока не подтвердила, что найденные в сгоревшей машине останки принадлежат волонтеру УДА* латвийцу Микусу Альпсу.
В Литве разворачивается генеральное сражение за Национальное телевидение и радио, которое политики пытаются взять под контроль за год до выборного марафона.
Сразу три памятника Великой Отечественной войне одинаковым образом осквернены в период зимних праздников в Молдове.
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Почему заявление эстонского премьера о цифровом гене может шокировать генетиков, но только не датского премьер-министра.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил проработать вопрос доставки и установки газотурбинного генератора на 25 мегаватт, который республике выделила Россия.
Президент Ирана Хасан Роухани прибудет с официальным визитом в Азербайджан в последнюю неделю марта.
Выборы президента Армении пройдут 2 марта, но в правящей Республиканской партии пока не обсуждали возможных кандидатов на пост главы государства.