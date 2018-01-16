Дайверы покормили с рук большую беременную тигровую акулу

Ныряльщики кормили некрупных лимонных акул в водах у Багамских островов, когда к ним приблизилась большая тигровая акула, очевидно, беременная. Этот вид считается опасным, но аквалангистам повезло - акула вела себя спокойно и разрешила покормить себя с рук и даже поглатить по спине.