Дайверы покормили с рук большую беременную тигровую акулу

Ныряльщики кормили некрупных лимонных акул в водах у Багамских островов, когда к ним приблизилась большая тигровая акула, очевидно, беременная. Этот вид считается опасным, но аквалангистам повезло - акула вела себя спокойно и разрешила покормить себя с рук и даже поглатить по спине.
В Балтийске состоялась церемония встречи корветов "Бойкий", "Сообразительный", а также танкера "Кола". Корабли побывали на учениях в Средиземном и Северном морях, Атлантическом и Индийском океанах.
Видео из турецкого Трабзона, где пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва, опубликовано в Сети. На борту находились 162 человека, никто не пострадал.
По последним данным 15 человек пострадали в результате драки на ножах, устроенной школьниками пермской школы №127. Подозреваемые задержаны, это бывший и нынешний ученики. Госпитализированы 12 человек, учительница и двое подростков находятся в тяжелом состоянии.
Пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, посвященная итогам дипломатической деятельности РФ в 2017 году.
Отборочный конкурс исполнителей "Art open world" для открытия Чемпионата мира по футболу 2018 проходит в городах России – в Москве, Воронеже, Ростове.
Мушни Ласуриа – народный поэт Абхазии, переводчик, литературовед, критик, действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук.
Государственный, политический и военный деятель Абхазии Владимир Аршба был доставлен во Вторую городскую больницу Сухума утром 16 января.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 16 января взял непродолжительный отпуск, оставив за себя главу правительства.
Иран получит от Азербайджана кредит в $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, которая станет частью транспортного коридора Север-Юг.
Футбольный эксперт и бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что Генрих Мхитарян очень нужен "канонирам", и предлагает обменять его на Алексиса Санчеса.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон, где в ходе официального визита встретится с президентом США Дональдом Трампом.
В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кыргызстане пострадали четыре человека, в том числе двое граждан России.
На марафоне "Дакар" белорусских гонщиков обвинили в том, что они повредили чужую машину Toyota и выписали 20 минут и 300 евро штрафа.
Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение посмотрели 280 тысяч жителей республики.
В российском посольстве в Литве отреагировали на предложение мэра Вильнюса назвать сквер рядом со зданием посольства "сквером российской демократии".
Высшая судебная палата поставила точку в деле бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, отклонив запрос об аннулировании уголовного дела.
Таджикистан и Узбекистан могут отменить визовый режим в ходе визита главы узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Душанбе.
В 2017 году более половины – 52,2% – покинувших Узбекистан граждан отправились в Россию, чуть более 40% – в Казахстан.
Эстонский почтальон украл и вскрыл более 800 писем в надежде обнаружить в частной переписке граждан спрятанные деньги.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 16 января взял непродолжительный отпуск, оставив за себя главу правительства.
Иран получит от Азербайджана кредит в $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, которая станет частью транспортного коридора Север-Юг.
Футбольный эксперт и бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что Генрих Мхитарян очень нужен "канонирам", и предлагает обменять его на Алексиса Санчеса.