Сосед о подростке, устроившем поножовщину в школе: пьяным не видел

В Сети появилось видео, на котором сосед одного из подростков, устроивших поножовщину в пермской школе, рассказал журналистам, что юноша трижды проходил лечение в психиатрической больнице. Сосед уточнил, что не согласен с предположением, что это могло быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков.
Драка с поножовщиной в школе № 127 Перми произошла 15 января. Ножевые ранения получили 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Задержаны двое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, сообщает РИА Новости.