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Сосед о подростке, устроившем поножовщину в школе: пьяным не видел

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© RUPTLY.

В Сети появилось видео, на котором сосед одного из подростков, устроивших поножовщину в пермской школе, рассказал журналистам, что юноша трижды проходил лечение в психиатрической больнице. Сосед уточнил, что не согласен с предположением, что это могло быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков.

Драка с поножовщиной в школе № 127 Перми произошла 15 января. Ножевые ранения получили 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Задержаны двое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, сообщает РИА Новости.




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Сосед - о подростке, устроившем резню в пермской школе
Сосед о подростке, устроившем поножовщину в школе: пьяным не видел
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