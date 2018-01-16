Архивные кадры выступлений солистки The Cranberries Долорес О'Риордан

В Сети появилось видео, на котором сосед одного из подростков, устроивших поножовщину в пермской школе, рассказал журналистам, что юноша трижды проходил лечение в психиатрической больнице. Сосед уточнил, что не согласен с предположением, что это могло быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков.