Море подарков и 768 писем: активисты "Киараз" рассказали, как "дарили чудо"

Более 800 детей из малообеспеченных семей написали письма Деду Морозу с самыми разными просьбами – от обогревателей и зонтов до велосипедов и попугаев. Была собрана беспрецедентная для этой акции сумма, и просьбы каждого ребенка были выполнены. Волонтеры движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставили подарки всем детям, проживающим в самых разных уголках страны.

Исполнительный директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия отметила, что из всех акций организации именно новогодние популярнее.

«Море игрушек, нашего офиса не хватило, и нам пришлось переехать в другой офис. Регистрация закончилась на письме №768, но подарки получили 800 детей. Волонтеров мы привлекли, чтобы они тоже почувствовали свое сопричастие, чтобы они понимали, куда они пришли, кому сделали подарки, чтобы они в дальнейшем продолжили помощь этой семье. То, как проходит новогодняя акция, не проходит ни одна акция организации. Все хотят верить в новогоднее чудо, и творить его, скорее всего, такое этому объяснение», – сказала Гопия.

В рамках акции, по ее словам, один человек мог на себя взять десять писем, бывали и такие, которые от себя исполняли 40 желаний. Рицинский заповедник, Молзавод, Казначейство и другие организации. Большую поддержку оказали Московская Абхазская диаспора, абхазская диаспора из Турции.

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