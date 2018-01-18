21:17 18 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Море подарков и 768 писем: активисты "Киараз" рассказали, как "дарили чудо"

Получить короткую ссылку
Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (27)
28 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Зафас Гамгия / Анжелика Бения

Пресс-конференция о результатах акции "Подари чудо" благотворительного движения "Киараз" состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 18 января.

Более 800 детей из малообеспеченных семей написали письма Деду Морозу с самыми разными просьбами – от обогревателей и зонтов до велосипедов и попугаев. Была собрана беспрецедентная для этой акции сумма, и просьбы каждого ребенка были выполнены. Волонтеры движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставили подарки всем детям, проживающим в самых разных уголках страны.

Исполнительный директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия отметила, что из всех акций организации именно новогодние популярнее.

«Море игрушек, нашего офиса не хватило, и нам пришлось переехать в другой офис. Регистрация закончилась на письме №768, но подарки получили 800 детей. Волонтеров мы привлекли, чтобы они тоже почувствовали свое сопричастие, чтобы они понимали, куда они пришли, кому сделали подарки, чтобы они в дальнейшем продолжили помощь этой семье. То, как проходит новогодняя акция, не проходит ни одна акция организации. Все хотят верить в новогоднее чудо, и творить его, скорее всего, такое этому объяснение», – сказала Гопия.

В рамках акции, по ее словам, один человек мог на себя взять десять писем, бывали и такие, которые от себя исполняли 40 желаний. Рицинский заповедник, Молзавод, Казначейство и другие организации. Большую поддержку оказали Московская Абхазская диаспора, абхазская диаспора из Турции.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (27)



Еще видео

  • Мороз превратил заброшенное здание в Екатеринбурге во дворец Снежной королевы
    Последнее обновление: 16:20 18.01.2018
    16:20 18.01.2018

    Мороз превратил заброшенное здание в Екатеринбурге во "дворец Снежной королевы"

    Этот сказочный ледяной дом – всего лишь заброшенное здание в Екатеринбурге. Мороз сделал его похожим на дворец Снежной королевы. Мебель и стены в двухэтажном доме покрыл толстый слой инея. Красочная зимняя инсталляция получилась благодаря протекающим трубам.

    78
  • 52 человека сгорели в автобусе в Казахстане
    Последнее обновление: 12:59 18.01.2018
    12:59 18.01.2018

    52 человека сгорели в автобусе в Казахстане

    По меньшей мере 52 человека сгорели в автобусе в Казахстане. Инцидент произошел на трассе Самара — Шымкент. Автобус загорелся во время движения, спастись удалось только пятерым.

    38
  • Слоненка в Африке спасли из ямы с грязью
    Последнее обновление: 10:17 18.01.2018
    10:17 18.01.2018

    Слоненка в Африке спасли из ямы с грязью

    Слоненок в южноафриканском парке Addo Elephant угодил в яму с грязью. Ему безуспешно пытались помочь взрослые слоны. Спустя несколько часов приехали сотрудники парка, которые вытащили слоненка. Вызволенный из ямы малыш воссоединился со стадом.

    29
  • На ховерборде мыть полы удобнее!
    Последнее обновление: 17:05 17.01.2018
    17:05 17.01.2018

    На ховерборде мыть полы удобнее

    В городе Бузулук 67-летняя женщина по имени Нина Александровна моет полы, стоя на ховерборде. Ховерборд — устройство, напоминающее скейтборд, у которого вместо колес два антигравитатора. Может парить на высоте около семи сантиметров над землей

    53

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Правительство Южная Осетия
    День выборов

    При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.

  • Продукция мясоперерабатывающего предприятия, фото из архива
    Кони в яблоках

    Россельхознадзор дал разрешение нескольким азербайджанским компаниям на поставки своей продукции в Россию, одна из них занимается торговлей кониной.

  • Армяно-грузинская граница
    Попался!

    Гражданина Грузии, разыскиваемого в Российской Федерации, задержали на армяно-грузинской границе.

  • Сгоревший в Ыргызском районе автобус
    Причина беды

    Местные власти рассказали о причине пожара в автобусе в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли более 50 человек.

  • Запуск портала anticorruption.kg
    Жалоба без посредников

    Секретариат Совбеза Кыргызстана запустил специальный интернет-портал, где граждане напрямую смогут сообщать о случаях коррупции.

  • Российский эксперт, военный обозреватель газеты Комсомольская правда, полковник Виктор Баранец
    Против всех законов физики

    Известный военный обозреватель Виктор Баранец рассказал радио Sputnik Беларусь о новациях в области современных вооружений и последних разработках военпрома.

  • Флаг НАТО
    Мы вас научим!

    Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.

  • День независимости Литвы, архивное фото
    Патриот? Докажи!

    Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.

  • Георгиевская ленточка
    Не пущу!

    Гражданину Молдовы запретили въезд на Украину за то, что в автомобиле мужчины была Георгиевская ленточка и предметы с российской символикой.

  • Неформальная встреча глав государств СНГ, архивное фото
    Разложил по полочкам

    Таджикистан детально рассказал о Концепции председательства в СНГ – в Москве прошло первое в году заседание комиссии по экономическим вопросам.

  • Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
    Жертвы огня

    В результате пожара в пассажирском автобусе в Казахстане погибли более 50 граждан Узбекистана, только пятерым удалось выбраться из горящего салона.

  • Мультифункциональный спортивный центр Sõle
    Сорвало крышу

    Сданный осенью 2017 года спорткомплекс в Таллинне лишился своего крытого футбольного стадиона – навес над полем обвалился из-за непогоды.

  • Правительство Южная Осетия
    День выборов

    При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.

  • Продукция мясоперерабатывающего предприятия, фото из архива
    Кони в яблоках

    Россельхознадзор дал разрешение нескольким азербайджанским компаниям на поставки своей продукции в Россию, одна из них занимается торговлей кониной.

  • Армяно-грузинская граница
    Попался!

    Гражданина Грузии, разыскиваемого в Российской Федерации, задержали на армяно-грузинской границе.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дивное озеро Байкал
Море подарков и 768 писем: активисты Киараз рассказали, как дарили чудо
Море подарков и 768 писем: активисты "Киараз" рассказали, как "дарили чудо"
На что способен человеческий мозг
Мозг человека: мал, да удал

Соцсети

Sputnikabkhazia