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Спелеологи показали самую большую подводную пещеру на планете

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© AP Photo.

Спелеологи обнаружили самую большую на планете подводную пещеру в Мексике, в штате Кинтана-Роо. Ее протяженность составляет 347 километров.




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