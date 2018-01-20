Подающий надежды игрок: белый тигр играет мячом

Тигр занимается спортом? Да, этот белый тигр играет и в баскетбол, и в водное поло, но его самый любимый вид спорта – футбол. Он с удовольствием гоняет мяч по футбольному полю.
Спелеологи обнаружили самую большую на планете подводную пещеру в Мексике, в штате Кинтана-Роо. Ее протяженность составляет 347 километров.
Государственный молодежный театр представил зрителю постановку исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гицба. Драма "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.
Божественная Литургия и Водосвятный молебен прошли в крещенскую ночь в Камане.
Следственный комитет опубликовал видеозапись с места нападения на школу в Бурятии.
История всегда неоднозначна и имеет множество трактовок. Так и с убийством последнего владетельного князя Манучара Чачба, который был убит крестьянином Маджи Кварацхелия. Корреспондент Sputnik Абхазия попыталась разобраться в запутанной истории убийства.
Исследование, проведенное учеными, показывает, что около 15% испытуемых беспокоят отношения с родственниками, доставляют дискомфорт гораздо больше, чем общение с друзьями и незнакомцами.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
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Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.
Заработав на экспорте товаров и рабочей силы 54 миллиарда долларов, Молдова оказалась должна донорам более 6 миллиардов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел масштабные кадровые перестановки в стране, ранее он выразил недовольство работой нескольких ведомств.
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Базы НАТО в странах Балтии могут обострить ситуацию до предела: их создание у границ России и ее ответные меры создают повышенную опасность конфликта.
В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.
Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.
Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.