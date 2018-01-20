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Щедрая зима и немного смелости: как приготовить варенье-ассорти

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© Sputnik / Илона Хварцкия Асида Кварацхелия

Как приготовить ассорти из мандарин, фейхоа и облепихи рассказала и показала кулинар Татьяна Арджения.

Все необходимые фрукты и овощи для приготовления варенья прорастают в саду Татьяны Арджения.

"Сейчас мы экспериментируем с мандаринами в сочетании с фейхоа и облепихой. Я думала, чтобы такого придумать, чтобы было вкусно и было интересно потребителю. У нас хорошо произрастает облепиха, но найти ей применение оказалось совсем не просто, варенье из нее не получается, я решила добавить фейхоа и посмотреть, как это будет выглядеть. И это попытка оказалась провальной. Затем на ум пришли мандарины, тогда долго не думая, я решила пустить их вход. Неожиданно, но получилось очень вкусно, все были довольны, и не одной баночки не осталось", — гордится Татьяна.

Процесс приготовления ассорти из мандарин, фейхоа и облепихи долгий и требует большого терпения, продолжает Татьяна.

"Все фрукты для варенья необходимо подбирать тщательно, плоды должны быть мелкими, чтобы в процессе варки они не разварились. На первом этапе мы разрезаем фрукты, учитывая пропорции — один килограмм мандарин, один килограмм фейхоа, и всего 300 грамм облепихи, если ее будет много, варенье станет горчить. Все фрукты по очереди засыпаются в уже готовый сахарный сироп, и начинается долгий процесс варки. Доводя варенье до определенной консистенции  мы снимаем его с огня и доводим до полного остывания, затем ставим обратно на огонь, этот процесс мы повторяем четыре раза и только на четвертый раз варенье можно считать готовым", — объясняет кулинар.

Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (69)



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