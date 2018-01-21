Как в "Игре престолов": уникальная горная стена в Якутии

Национальная вещательная компания "Саха" предложила создателям сериала "Игра престолов" снять заключительную часть киноленты на фоне красочных пейзажей Якутии, в частности, возле скальных образований национального природного парка "Ленские столбы", которые очень похожи на Стену "Ночного дозора"из сериала.
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В китайском городе Сиань в тестовом режиме заработал гигантский очиститель воздуха.
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Боевики движения "Талибан" проникли в Intercontinental Hotel в Афганистане в субботу.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел масштабные кадровые перестановки в стране, ранее он выразил недовольство работой нескольких ведомств.
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В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.
Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.
Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.