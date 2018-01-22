13:32 22 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Российский космонавт катается на пылесосе на МКС

Получить короткую ссылку
6 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал видео, на котором он летает верхом на пылесосе по Международной космической станции, при этом фоном играет песня Ар Келли "Я верю, что могу летать".




Еще видео

  • Девочка играет со змеями
    Последнее обновление: 20:31 21.01.2018
    20:31 21.01.2018

    Девочка играет со змеями

    9-летняя девочка предпочитает змей куклам. Школьница из Армавира собирает коллекцию змей и любит с ними играть. Необычное хобби девочка переняла от отца, который собрал коллекцию из 30 рептилий.

    45
  • Люди по простыням спускались из окон отеля, захваченного боевиками в Кабуле
    Последнее обновление: 17:13 21.01.2018
    17:13 21.01.2018

    Люди по простыням спускались из окон отеля, захваченного боевиками в Кабуле

    Люди на веревках из простынь спускаются из окон отеля в Кабуле, на который напали боевики движения "Талибан". Из здания виден дым, вокруг ходят вооруженные военные.

    25
  • Как в Игре престолов: уникальная горная стена в Якутии
    Последнее обновление: 14:44 21.01.2018
    14:44 21.01.2018

    Как в "Игре престолов": уникальная горная стена в Якутии

    Национальная вещательная компания "Саха" предложила создателям сериала "Игра престолов" снять заключительную часть киноленты на фоне красочных пейзажей Якутии, в частности, возле скальных образований национального природного парка "Ленские столбы", которые очень похожи на Стену "Ночного дозора"из сериала.

    19
  • Новейшие штурмовые костюмы ОВР-3Ш на учениях под Владимиром
    Последнее обновление: 10:20 21.01.2018
    10:20 21.01.2018

    Новейшие штурмовые костюмы ОВР-3Ш испытали на учениях под Владимиром

    Во Владимировской области прошли учения инженерных подразделений РФ с применением новейших штурмовых костюмов ОВР-3Ш, которые обеспечивает самый высокий класс защиты. Помимо камеры и системы охлаждения и защиты слуха, в комплект костюма входят штурмовые щиты и носимый шанцевый инструмент.

    24

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Алан Хугаев стал лучшим боксером чемпионата Осетии
    Не только гранды

    В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.

  • Вид на Бакинскую бухту, фото из архива
    В борьбе за выставку

    После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.

  • Президент Премьер-Министр и Министр Обороны Армении
    Ставки сделаны

    Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?

  • Зимняя трасса
    Инспектор мороз

    В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.

  • Бензовоз марки Freightliner упал в реку Чычкан
    "Бензиновые" реки

    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

  • Обвиняемые по делу Регнума в зале суда
    Дайте срок!

    Государственный обвинитель попросит реальный срок для белорусских авторов российского информационного агентства Regnum.

  • Рижский завод шампанских вин
    Где же кружка?

    В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, а также выросли объемы экспорта алкогольной продукции в Россию.

  • Французские военные
    Триста французов

    В понедельник в литовской Рукле состоится торжественная встреча французского контингента международного батальона НАТО численностью 300 бойцов

  • Флаг Румынии
    Не брат ты мне…

    Менее трети жителей Румынии считают объединение их страны с Молдовой необходимым или очень необходимым.

  • Сироджиддин Аслов, архивное фото
    Призыв о помощи

    Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов

  • Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана
    Поименно

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало полный список граждан страны сгоревших в автобусе на западе Казахстана.

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Обреченные экономики

    Балтийские экономики не смогут развиваться, пока Латвия, Литва и Эстония являются членами Евросоюза, считает экономический эксперт.

  • Алан Хугаев стал лучшим боксером чемпионата Осетии
    Не только гранды

    В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.

  • Вид на Бакинскую бухту, фото из архива
    В борьбе за выставку

    После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.

  • Президент Премьер-Министр и Министр Обороны Армении
    Ставки сделаны

    Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Горнолыжный спорт, архивное фото
Снежный спорт: самые популярные виды соревнований
Российский космонавт катается на пылесосе на МКС
Российский космонавт катается на пылесосе на МКС
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
Самые страшные стихийные бедствия XXI века

Соцсети

Sputnikabkhazia