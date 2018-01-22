Российский космонавт катается на пылесосе на МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал видео, на котором он летает верхом на пылесосе по Международной космической станции, при этом фоном играет песня Ар Келли "Я верю, что могу летать".
9-летняя девочка предпочитает змей куклам. Школьница из Армавира собирает коллекцию змей и любит с ними играть. Необычное хобби девочка переняла от отца, который собрал коллекцию из 30 рептилий.
Люди на веревках из простынь спускаются из окон отеля в Кабуле, на который напали боевики движения "Талибан". Из здания виден дым, вокруг ходят вооруженные военные.
Национальная вещательная компания "Саха" предложила создателям сериала "Игра престолов" снять заключительную часть киноленты на фоне красочных пейзажей Якутии, в частности, возле скальных образований национального природного парка "Ленские столбы", которые очень похожи на Стену "Ночного дозора"из сериала.
Во Владимировской области прошли учения инженерных подразделений РФ с применением новейших штурмовых костюмов ОВР-3Ш, которые обеспечивает самый высокий класс защиты. Помимо камеры и системы охлаждения и защиты слуха, в комплект костюма входят штурмовые щиты и носимый шанцевый инструмент.
Конституционный суд Абхазии состоит из пяти судей, избираемых Народным Собранием-Парламентом Абхазии по представлению президента республики.
Минимально возможный возрастом для участия в президентской гонке - 35 лет.
Ранее появилась информация, что народный банк Китая запретил всем местным банкам обслуживать криптотрейдеров.
В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.
После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.
Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?
В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.
За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.
Государственный обвинитель попросит реальный срок для белорусских авторов российского информационного агентства Regnum.
В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, а также выросли объемы экспорта алкогольной продукции в Россию.
В понедельник в литовской Рукле состоится торжественная встреча французского контингента международного батальона НАТО численностью 300 бойцов
Менее трети жителей Румынии считают объединение их страны с Молдовой необходимым или очень необходимым.
Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов
Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало полный список граждан страны сгоревших в автобусе на западе Казахстана.
Балтийские экономики не смогут развиваться, пока Латвия, Литва и Эстония являются членами Евросоюза, считает экономический эксперт.
В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.
После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.
Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?