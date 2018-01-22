Бездомные хаски катают на санях

В обмен на питание и уют брошенные хаски и крупные метисы катают взрослых и детей на санях. Владелица приюта утверждает, что хаски без активного движения впадают в депрессию, поэтому они и организовали катание на санях.
Музыкант родом из Перу Виктор Васкес приехал в Абхазию на отдых и решил на набережной Сухума на гитаре исполнять испаноязычные песни.
Строители установили антисейсмические устройства на автодорожной части Крымского моста. Эти шок-трансмиттеры защищают конструкции от землетрясений. Устройства равномерно распределяют сейсмическую нагрузку по опорам. Крымский мост способен выдержать девятибалльное землетрясение.
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал видео, на котором он летает верхом на пылесосе по Международной космической станции, при этом фоном играет песня Ар Келли "Я верю, что могу летать".
9-летняя девочка предпочитает змей куклам. Школьница из Армавира собирает коллекцию змей и любит с ними играть. Необычное хобби девочка переняла от отца, который собрал коллекцию из 30 рептилий.
О том, как житель Перу попал в Абхазию, и почему он решил стать уличным музыкантом в Сухуме, выяснила корреспондент Sputnik Абхазия.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, во вторник ночью и днем территория Абхазии будет находиться в передней части циклона, облачно, без осадков.
22 января 2018 года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой.
При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".
Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.
Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".
Гособвинитель попросил назначить фигурантам "дела Регнума" 5 лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.
В латвийский Сейм передали петицию в защиту билингвального образования в республике – под документом подписались более 14 тысяч человек.
Население балтийских государств стремительно сокращается, и программы, которые разрабатывают правительства для решения проблемы, ситуацию не меняют.
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление спикера парламента страны "выставить счет" России за якобы "оккупацию" Приднестровья.
В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики.
Узбекистанцев спасли от новой трагедии в Казахстане: два автобуса с сотней пассажиров застряли в мороз на трассе в Акмолинской области.
Признанный виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин может быть оправдан по апелляционной жалобе адвоката.
При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".
Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.
Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.