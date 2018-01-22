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Бездомные хаски катают на санях

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В обмен на питание и уют брошенные хаски и крупные метисы катают взрослых и детей на санях. Владелица приюта утверждает, что хаски без активного движения впадают в депрессию, поэтому они и организовали катание на санях.




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