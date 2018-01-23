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Валенки готовь: как играли в футбол нижегородские журналисты и студенты

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На заснеженном поле журналистам и студентам в Нижегородской области пришлось играть в валенках. Играть было очень неудобно, и мяч с трудом подавался контролю, но игра длилась 2 тайма по 15 минут и закончилась со счетом 4:1 в пользу студентов.




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