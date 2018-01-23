Валенки готовь: как играли в футбол нижегородские журналисты и студенты

На заснеженном поле журналистам и студентам в Нижегородской области пришлось играть в валенках. Играть было очень неудобно, и мяч с трудом подавался контролю, но игра длилась 2 тайма по 15 минут и закончилась со счетом 4:1 в пользу студентов.
Музыкант родом из Перу Виктор Васкес приехал в Абхазию на отдых и решил на набережной Сухума на гитаре исполнять испаноязычные песни.
Строители установили антисейсмические устройства на автодорожной части Крымского моста. Эти шок-трансмиттеры защищают конструкции от землетрясений. Устройства равномерно распределяют сейсмическую нагрузку по опорам. Крымский мост способен выдержать девятибалльное землетрясение.
В обмен на питание и уют брошенные хаски и крупные метисы катают взрослых и детей на санях. Владелица приюта утверждает, что хаски без активного движения впадают в депрессию, поэтому они и организовали катание на санях.
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал видео, на котором он летает верхом на пылесосе по Международной космической станции, при этом фоном играет песня Ар Келли "Я верю, что могу летать".
О том, что самое невкусное в абхазской кухне и как это можно исправить, читайте в колонке колумниста Sputnik Елены Нездоровиной.
Пресс-конференция, посвященная концерту учеников музыкальной студии Фаи Мархолия, прошла в Sputnik 23 января.
Президенту США Дональду Трампу нужно передоговариваться с мировыми игроками о новых правилах игры, причем с учетом того, что мировая свободная торговля, по большому счету, постепенно сворачивается, считает российский эксперт.
Спасатели Северной Осетии успешно провели поисковые работы на вершине горы Тарская, где с маршрута сбились два жителя Владикавказа.
Более трети от общего объема произведенной в Азербайджане продукции ненефтяного сектора отправляется в Россию: во главе всего – помидоры.
Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.
Премьер Казахстана призвал руководителей госорганов, организаций и частных компаний не задерживать допоздна работников связи с обрушившимися морозами.
Президент Кыргызстана посоветовал гражданам республики покупать больше коров, чтобы не становиться трудовыми мигрантами.
Около часа был закрыт вестибюль станции минского метро "Каменная горка" из-за обнаруженной там бесхозной сумки.
Почему Евросоюз не смог добиться цели и снизить зависимость от российского газа, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Военнослужащие-ополченцы из Литвы устроили драку на американской военной базе Хоэнфельс в Германии в ходе учений "Союзнический дух".
В Национальном олимпийском комитете Молдовы назвали имена двух спортсменов, завоевавших право представить республику на Олимпийских играх.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о переименовании ряда городов, районов и селений, в том числе города Курган-Тюбе
В восемнадцати километрах от столицы Узбекистана произошло землетрясение – эпицентр толчков располагался в соседнем Казахстане.
Из-за нерегулируемости и неустойчивости рынка криптовалют крупнейший банк Северных стран Nordea запретил торговать ими.
Спасатели Северной Осетии успешно провели поисковые работы на вершине горы Тарская, где с маршрута сбились два жителя Владикавказа.
Более трети от общего объема произведенной в Азербайджане продукции ненефтяного сектора отправляется в Россию: во главе всего – помидоры.
Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.