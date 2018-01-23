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30 талантов Абхазии: как пройдет концерт студии Фаи Мархолия

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Отчетный концерт вокальной студии Фаи Мархолия пройдет в Абхазской госфилармонии 25 января.

На отчетном концерте вокальной студии Фаи Мархолия выступят победительница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба и финалистка "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия, об этом стало известно на пресс-конференции в Sputnik.

По словам педагога Фаи Мархолия, ее подопечные готовятся к отчетному концерту с большим трепетом.

"Мы очень тщательно готовимся к выступлению. Программа будет насыщенной и интересной. Будут звучать как абхазские, так и песни мировых исполнителей. И вот буквально через пару дней детишки ждут своего долгожданного выхода на сцену", – добавила она.

Фая Мархолия – директор вокальной студии в Сухуме и Пицунде, в которой занимаются более 30 талантливых детей Абхазии. С сентября 2017 года ряды учеников педагога пополнились победительницей песенного конкурса "Ты супер!" Валерией Адлейба.




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