30 талантов Абхазии: как пройдет концерт студии Фаи Мархолия

На отчетном концерте вокальной студии Фаи Мархолия выступят победительница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба и финалистка "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия, об этом стало известно на пресс-конференции в Sputnik.

По словам педагога Фаи Мархолия, ее подопечные готовятся к отчетному концерту с большим трепетом.

"Мы очень тщательно готовимся к выступлению. Программа будет насыщенной и интересной. Будут звучать как абхазские, так и песни мировых исполнителей. И вот буквально через пару дней детишки ждут своего долгожданного выхода на сцену", – добавила она.

Фая Мархолия – директор вокальной студии в Сухуме и Пицунде, в которой занимаются более 30 талантливых детей Абхазии. С сентября 2017 года ряды учеников педагога пополнились победительницей песенного конкурса "Ты супер!" Валерией Адлейба.