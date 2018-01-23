Извержение вулкана Майон на Филиппинах

Ночью 23 января были зафиксированы выбросы лавы на высоту до 700 метров. Днем ранее вулканологи повысили уровень опасности извержения до предпоследнего (четвертого).
Зона повышенной опасности расширена на восемь километров.
Около 40 тысяч жителей Филиппин покинули свои дома из-за угрозы извержения вулкана Майон.
Ночью 23 января были зафиксированы выбросы лавы на высоту до 700 метров. Днем ранее вулканологи повысили уровень опасности извержения до предпоследнего (четвертого).
Зона повышенной опасности расширена на восемь километров.
Отчетный концерт вокальной студии Фаи Мархолия пройдет в Абхазской госфилармонии 25 января.
На заснеженном поле журналистам и студентам в Нижегородской области пришлось играть в валенках. Играть было очень неудобно, и мяч с трудом подавался контролю, но игра длилась 2 тайма по 15 минут и закончилась со счетом 4:1 в пользу студентов.
Музыкант родом из Перу Виктор Васкес приехал в Абхазию на отдых и решил на набережной Сухума на гитаре исполнять испаноязычные песни.
Строители установили антисейсмические устройства на автодорожной части Крымского моста. Эти шок-трансмиттеры защищают конструкции от землетрясений. Устройства равномерно распределяют сейсмическую нагрузку по опорам. Крымский мост способен выдержать девятибалльное землетрясение.
Ежегодно 23 января отмечается День ручного письма. По почерку можно многое узнать о человеке. В это день сотрудники Sputnik решили установить свой психологический портрет с помощью зоркого ока эксперта-почерковеда.
В среду территория Абхазии будет находиться во фронтальной зоне, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
День ручного письма ежегодно отмечается 23 января. О том, какие тайны может поведать почерк человека, рассказала на радио Sputnik преподаватель АГУ, следователь УВД по городу Сухум Астанда Касландзия.
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Британские разведчики с досадой обнаружили, что русскоязычное население Эстонии в большинстве своем считает Россию успешнее ЕС и не любит ETV+.
В Южной Осетии вновь взялись за обустройство границы с Грузией - с ноября между республиками уже установлен забор протяженностью более километра.
К Азербайджану не всегда относились справедливо, заявили в Европарламенте и призвали поддержать соглашение Баку с ЕС.
Центральный банк Армении с целью пополнить коллекцию денежных знаков объявил о скупке старых или новых армянских монет и купюр.