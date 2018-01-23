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Извержение вулкана Майон на Филиппинах

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Associated Press

Около 40 тысяч жителей Филиппин покинули свои дома из-за угрозы извержения вулкана Майон.

Ночью 23 января были зафиксированы выбросы лавы на высоту до 700 метров. Днем ранее вулканологи повысили уровень опасности извержения до предпоследнего (четвертого).

Зона повышенной опасности расширена на восемь километров.




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