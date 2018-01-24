Самый чуткий: как автомобиль рассказывает о эмоциональном состоянии водителя

Информация выводится на них в виде световых эффектов, которые меняют цвет и рисунок в ответ на изменение настроения водителя.
Автомобиль, представленный британскими разработчиками, оснащен системой распознавания эмоций находящегося за рулем человека. Этот автомобиль расскажет, что чувствует его водитель через некие психологические датчики.
Информация выводится на них в виде световых эффектов, которые меняют цвет и рисунок в ответ на изменение настроения водителя.
Полуфиналист проекта "Ты супер! Танцы" тринадцатилетний Леон Капба по возвращении из Москвы продолжает жить и учиться в Очамчырском интернате.
Участники детского ансамбля "Абжьыуаа" из города Очамчыры репетируют перед поездкой в Москву на Международный фестиваль-конкурс хореографического, циркового и вокально-инструментального искусства "Звездный микс".
Около 40 тысяч жителей Филиппин покинули свои дома из-за угрозы извержения вулкана Майон.
Отчетный концерт вокальной студии Фаи Мархолия пройдет в Абхазской госфилармонии 25 января.
Комиссия Парламента Абхазии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ провела заседание в среду 24 января.
Правила поведения для всех болельщиков на Олимпийских играх-2018 устанавливаются универсальные и единые, никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.
Погоня за красивыми или, как порой говорят, "блатными" автомобильными регистрационными знаками в Абхазии - дело привычное. Почему для одних это столь важно, а другие к этому относятся равнодушно, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.
"Баку ЕХРО-2025" презентовали в Давосе: Азербайджан успешно организовывал международные мероприятия, а значит, есть все условия для проведения выставки.
Служба национальной безопасности Армении задержала граждан Узбекистана, Кыргызстана и Йемена по подозрению в незаконном пересечении госграницы.
Стало известно, кто выиграл конкурс на создание лучшего логотипа и брендбука к 20-летию Астаны и получит сертификат на 8 миллионов тенге.
В Бишкеке прошел рейд под названием "Крутой" - его целью стало выявление фактов грубого нарушения ПДД должностными лицами госорганов.
Белорусские спортсмены-олимпийцы сделают все необходимое, чтобы помочь российским атлетам на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявили в НОК.
Два шведских туриста в Риге сняли флаг Латвии, вывешенный на доме, и отправились с ним в местный McDonald’s – иностранцев оштрафовали.
Бывший глава литовского МИДа считает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент должна говорить об экономике Литвы, а не о "российской угрозе".
Количество сторонников идеи вступления Молдовы в НАТО снижается, - показал опрос социологов: "за" - всего 19,4% населения.
Об отличиях во взаимодействии Таджикистана с Россией и Китаем рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Худоберди Холикназаров.
Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары – разрешат ею пользоваться только компании Coca-Cola.
Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство двух женщин, заключивших договор о совместном проживании, о внутрисемейном усыновлении ребенка.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.
"Баку ЕХРО-2025" презентовали в Давосе: Азербайджан успешно организовывал международные мероприятия, а значит, есть все условия для проведения выставки.
Служба национальной безопасности Армении задержала граждан Узбекистана, Кыргызстана и Йемена по подозрению в незаконном пересечении госграницы.