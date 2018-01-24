Самый чуткий: как автомобиль рассказывает о эмоциональном состоянии водителя

Комиссия Парламента Абхазии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ провела заседание в среду 24 января.

Правила поведения для всех болельщиков на Олимпийских играх-2018 устанавливаются универсальные и единые, никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

Погоня за красивыми или, как порой говорят, "блатными" автомобильными регистрационными знаками в Абхазии - дело привычное. Почему для одних это столь важно, а другие к этому относятся равнодушно, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.