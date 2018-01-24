Самый чуткий: как автомобиль рассказывает об эмоциональном состоянии водителя

Автомобиль, представленный британскими разработчиками, оснащен системой распознавания эмоций находящегося за рулем человека. Этот автомобиль расскажет, что чувствует его водитель через некие психологические датчики.

Информация выводится на них в виде световых эффектов, которые меняют цвет и рисунок в ответ на изменение настроения водителя.