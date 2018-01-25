Когда мои друзья со мной: морозостойкие туристы купались в Оймяконе в -50

Туристы из Германии рискнули искупаться в реке Ейемю в Оймяконе — одном из самых холодных мест планеты. Смельчаки окунулись в воду источника несколько раз, когда температура воздуха составляла около 50 градусов мороза.
Финалистка танцевального проекта телеканала НТВ "Ты супер!Танцы" Милена Тачулия вернулась к своему привычному образу жизни. Корреспонденты Sputnik Абхазия побывали в школе, на репетициях и дома у Милены.
Животные все чаще демонстрируют способность дружить не хуже людей. На видео пример дружбы собаки и поросенка. Собаке пришлось изрядно потрудиться, чтобы разбудить храпящего друга.
Автомобиль, представленный британскими разработчиками, оснащен системой распознавания эмоций находящегося за рулем человека. Этот автомобиль расскажет, что чувствует его водитель через некие психологические датчики.
Полуфиналист проекта "Ты супер! Танцы" тринадцатилетний Леон Капба по возвращении из Москвы продолжает жить и учиться в Очамчырском интернате.
Беслан Эшба исполнял обязанности вице-премьера Республики Абхазия с 12 августа 2016 года.
Начальник пресс-службы РУП "Черноморэнерго" Саид Барганджия прокомментировал график отключения электричества, попавший в интернет в четверг 25 января.
Конституционный суд Абхазии состоит из пяти судей, избираемых Народным Собранием-Парламентом Абхазии по представлению президента республики.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.
Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров будет погружать в транс российских знаменитостей в новом шоу на Первом канале.
Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.
Автобус с 22 гражданами Кыргызстана, следовавший из Джалал-Абада в Москву, замерз на трассе в Акмолинской области Казахстана.
Министерство образования и науки Кыргызстан объявило незапланированные каникулы для школьников из-за ожидаемого резкого понижения температуры воздуха.
Корова, которую должны были пустить на убой, сбежала из польской деревни и прибилась к стаду зубров в Беловежской пуще.
Два шведских туриста в Риге сняли флаг Латвии, вывешенный на доме, и отправились с ним в местный McDonald’s – иностранцев оштрафовали.
Бывший глава литовского МИДа считает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент должна говорить об экономике Литвы, а не о "российской угрозе".
Количество сторонников идеи вступления Молдовы в НАТО снижается, - показал опрос социологов: "за" - всего 19,4% населения.
Об отличиях во взаимодействии Таджикистана с Россией и Китаем рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Худоберди Холикназаров.
Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары – разрешат ею пользоваться только компании Coca-Cola.
Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство двух женщин, заключивших договор о совместном проживании, о внутрисемейном усыновлении ребенка.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.
Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров будет погружать в транс российских знаменитостей в новом шоу на Первом канале.
Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.