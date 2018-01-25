Дружба собаки и поросенка

Животные все чаще демонстрируют способность дружить не хуже людей. На видео пример дружбы собаки и поросенка. Собаке пришлось изрядно потрудиться, чтобы разбудить храпящего друга.
Автомобиль, представленный британскими разработчиками, оснащен системой распознавания эмоций находящегося за рулем человека. Этот автомобиль расскажет, что чувствует его водитель через некие психологические датчики.
Полуфиналист проекта "Ты супер! Танцы" тринадцатилетний Леон Капба по возвращении из Москвы продолжает жить и учиться в Очамчырском интернате.
Участники детского ансамбля "Абжьыуаа" из города Очамчыры репетируют перед поездкой в Москву на Международный фестиваль-конкурс хореографического, циркового и вокально-инструментального искусства "Звездный микс".
Около 40 тысяч жителей Филиппин покинули свои дома из-за угрозы извержения вулкана Майон.
Политолог Владимир Новиков прокомментировал итоги опроса, проведенного французской компанией IFop, относительно того, насколько приемлема санкционная политика США в отношении европейских партнеров.
Визитной карточкой певицы были романсы из телефильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал…", "Полынь", "Добрая сказка".
Французская компания IFop провела опрос в европейских странах относительно того насколько приемлема санкционная политика США в отношении европейских партнеров.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.
Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров будет погружать в транс российских знаменитостей в новом шоу на Первом канале.
Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.
Автобус с 22 гражданами Кыргызстана, следовавший из Джалал-Абада в Москву, замерз на трассе в Акмолинской области Казахстана.
Министерство образования и науки Кыргызстан объявило незапланированные каникулы для школьников из-за ожидаемого резкого понижения температуры воздуха.
Корова, которую должны были пустить на убой, сбежала из польской деревни и прибилась к стаду зубров в Беловежской пуще.
Два шведских туриста в Риге сняли флаг Латвии, вывешенный на доме, и отправились с ним в местный McDonald’s – иностранцев оштрафовали.
Бывший глава литовского МИДа считает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент должна говорить об экономике Литвы, а не о "российской угрозе".
Количество сторонников идеи вступления Молдовы в НАТО снижается, - показал опрос социологов: "за" - всего 19,4% населения.
Об отличиях во взаимодействии Таджикистана с Россией и Китаем рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Худоберди Холикназаров.
Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары – разрешат ею пользоваться только компании Coca-Cola.
Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство двух женщин, заключивших договор о совместном проживании, о внутрисемейном усыновлении ребенка.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.
Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров будет погружать в транс российских знаменитостей в новом шоу на Первом канале.
Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.