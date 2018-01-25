Один день финалистки «Ты супер! Танцы»: Милена Тачулия в школе и дома

Финалистка танцевального проекта телеканала НТВ "Ты супер!Танцы" Милена Тачулия вернулась к своему привычному образу жизни. Корреспонденты Sputnik Абхазия побывали в школе, на репетициях и дома у Милены.

Первое "звездное путешествие" Милены Тачулия успешно завершилось, и она заново привыкает к прежнему ритму жизни.

Педагог Мая Гамгия вызвала Милену к доске. Учительница позже отметила, что "звезда" всегда готова к уроку. Так и было. Милена выучила назубок домашнее задание и рассказала о том, как жили и чем занимались первые люди на территории древней Абхазии.

Три раза в неделю Милена посещает уроки танцев в школе искусств "Абаза" в Сухуме. Репетиции состоят из нескольких частей – классические, народные и эстрадные танцы. Директор этой школы Циала Чкадуа подумывает привлечь Милену для обучения младших групп современным танцам.

У Милены дома есть громкий проигрыватель и большое зеркало, у которого она оттачивает свое мастерство по несколько часов в день. Специально для гостей из Sputnik Милена исполнила абхазский народный танец и композицию, с которой она выступила в четвертьфинале проекта канала НТВ под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет".

Не было огромной сцены и зала, прожекторов и звездного жюри, строгого костюма и собранной прически, но Милена танцевала так, словно вся Абхазия на нее смотрит.

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