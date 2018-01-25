Новая и надежная: спецтехнику "Черноморэнерго" показали в Сухуме

РУП "Черноморэнорго" приобрело новую технику, которую представили журналистам Абхазии в четверг 25 января.

"За счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии Российской Федерацией и при помощи Управления капитального строительства республики мы получили новую технику. Это десять единиц УАЗ, погрузочный трактор, КамАЗ и тягач "MAN". Общая стоимость этой техники равняется примерно 23 миллионам рублей", — рассказал генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Оснащение предприятия специальной техникой Басария назвал знаменательным событием для всей энергоотрасли республики. Это, по его словам, будет способствовать реализации задач, которые стоят перед "Черноморэнорго".