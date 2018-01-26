Самую высокую тюбинговую горку в Москве сняли на видео с помощью дрона. Комплекс тюбинговых горок находится на ВДНХ у макета ракеты-носителя "Восток". Самый высокий спуск — 20 метров, длина — 180 метров. Комплекс горок "Ракета" украшен арт-инсталляцией из девяти светящихся планет, Солнца и волшебной планеты Новый Год.
В Сухуме в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба вечером 25 января прошел отчетный концерт учеников музыкальной студии "Некст" Фаи Мархолия.
Специализированную технику РУП "Черноморэнерго" приобрело за счет средств Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии Российской Федерацией.
На пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 25 января, рассказали о проделанной благотворительным движением "Киараз" работе за счет средств партнера – компании "Вина и воды Абхазии".
Финалистка танцевального проекта телеканала НТВ "Ты супер!Танцы" Милена Тачулия вернулась к своему привычному образу жизни. Корреспонденты Sputnik Абхазия побывали в школе, на репетициях и дома у Милены.
Как прошел отчетный концерт учеников музыкальной студии "Некст" Фаи Мархолия в Абхазской госфилармонии имени Гумба, кого с особым нетерпением ждали на сцене зрители, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Согласно рейтингу международного экономического агентства Moody's, суверенный рейтинг России повысился со стабильного на позитивный.
Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, было подписано между Абхазией и Россией 22 июня 2017 года.
Глава Минздрава Южной Осетии объяснил, зачем республике нужны платные медуслуги – ранее это предложение вызвало большой резонанс в обществе.
Страничку российского кулинара Сталика Ханкишиева в Facebook заблокировали из-за полемики вокруг национальной принадлежности долмы.
Правящая партия Армении пока не обсуждала кандидатуру премьер-министра, который займет этот пост после перехода республики на парламентскую форму правления.
В южных регионах Казахстана наблюдаются заторы из российских порожних вагонов, которые скопились в республике из-за долгих новогодних каникул в России.
В Кыргызстане в ходе состязаний по кок-бору (козлодрание) погиб двенадцатилетний наездник, которого сбил взрослый всадник.
В Беларуси декрет №1 о содействии занятости населения, заменит собой нашумевший декрет о "тунеядцах" – что в нем нового?
Латвийское объединение регионов полагает, что в ряде стран было правильнее и дешевле открыть общее консульство трех стран Балтии.
Литовская оппозиция в Сейме планирует создать парламентскую комиссию, которая изучит связи главы "Союза крестьян и зеленых" Рамунаса Карбаускиса с Россией.
Молдавский Минздрав предупреждает о рисках, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соседних Украине и Румынии, где разбушевалась корь.
Таджикистанцам рекомендуют воздержаться от поездок в города России на время Чемпионата мира по футболу летом 2018 года.
В Узбекистане трудовых мигрантов обяжут сдавать тест на ВИЧ/СПИД, для чего в стране даже внедрят передвижные тестовые лаборатории.
ПАСЕ рекомендует Эстонии сократить число лиц, не имеющих гражданства, и упростить порядок его получения для резидентов с долгосрочным пребыванием.
Глава Минздрава Южной Осетии объяснил, зачем республике нужны платные медуслуги – ранее это предложение вызвало большой резонанс в обществе.
Страничку российского кулинара Сталика Ханкишиева в Facebook заблокировали из-за полемики вокруг национальной принадлежности долмы.
Правящая партия Армении пока не обсуждала кандидатуру премьер-министра, который займет этот пост после перехода республики на парламентскую форму правления.