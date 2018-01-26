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Самую высокую тюбинговую горку в Москве сняли на видео с помощью дрона

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Самую высокую тюбинговую горку в Москве сняли на видео с помощью дрона. Комплекс тюбинговых горок находится на ВДНХ у макета ракеты-носителя "Восток". Самый высокий спуск — 20 метров, длина — 180 метров. Комплекс горок "Ракета" украшен арт-инсталляцией из девяти светящихся планет, Солнца и волшебной планеты Новый Год.




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