Шоу продолжается: один день с победительницей "Ты супер!" Лерой Адлейба

После проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба переехала жить в Сухум, поменяла школу и, как она давно уже мечтала, профессионально занялась вокалом. Корреспондент Sputnik побывала дома, в школе и на репетиции Леры, и рассказывает о том, как изменилась жизнь победительницы "Ты супер!".

После шоу "Ты супер" жизнь Валерий Адлейба круто изменилась. И это связано не только с узнаваемостью среди прохожих.

Валерия вместе со своей семьей переехала в новую квартиру в Сухуме. Утро ее начинается со сборов в школу. Девочка кладет учебники в рюкзак и радостно идет в школу, куда она перешла еще вчера. Несмотря на то, что Лера "новичок", у нее уже появились друзья и даже поклонники, которые просят фото или же автограф звезды.

После уроков у Леры по плану репетиция в студии вокала "Next" Фаи Мархолия. Занятия по музыке у нее проходят два раза в неделю.

Валерия Адлейба не собирается остановиться на достигнутом. Она уверенно идет к своей давнишней мечте – стать знаменитой певицей и выступать на мировой сцене.