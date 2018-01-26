Нет определения слова "безработица": Джон Агрба рассказал о занятости населения в Абхазии

О проблеме трудоустройства в Абхазии и о социальных выплатах безработным говорил на пресс-конференции к Всемирному дню безработных начальник Управления по труду и занятости Министерства труда и социального развития Абхазии Джон Агрба.

Согласно статье 151 нового Трудового кодекса Республики Абхазия, работодатели обязаны информировать Министерство труда о наличии вакантных мест, сказал на пресс-конференции начальник Управления по труду и занятости Министерства труда и социального развития Абхазии Джон Агрба.

Год назад в Абхазии был принят новый Трудовой кодекс. Одновременно с этим прежние законы, которые были связаны с трудовой деятельностью, с регулированием трудовых отношений, утратили свою силу, в частности, закон "О занятости населения", отметил Агрба.

На протяжении шести лет в Абхазии нет статистики по безработным. Нет юридического определения "безработица", соответственно, и выплат никаких нет, добавил начальник управления.

Стандартно определить процент безработных можно так: взять общее число населения, из него взять экономически активное, затем посчитать трудоспособное, из которого можно вычислить общее число занятого населения. Если считать по такой схеме, то в Абхазии 72% безработного населения, но это неправильный анализ, потому что должно быть исследовано домашнее хозяйство, считает Джон Агрба.

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