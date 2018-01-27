В условиях близких к Артике: как морпехи Северного флота проходили учения

После проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба переехала жить в Сухум, поменяла школу и, как она давно уже мечтала, профессионально занялась вокалом. Корреспондент Sputnik побывала дома, в школе и на репетиции Леры, и рассказывает о том, как изменилась жизнь победительницы "Ты супер!".