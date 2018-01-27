В условиях близких к Артике: как морпехи Северного флота проходили учения

Состав отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады Северного флота прошел психологическую полосу препятствий в условиях, максимально приближенным к боевым действиям в Арктике. Учения проходили в Мурманской области.
Тайваньский парикмахер из Чанхуа прославился, когда видео с его творениями попало в сеть. Он выбрил своему клиенту на затылке портрет Трампа. Аллен Чэнь выбривает портреты на затылках уже три года. В его каталоге стрижек есть также портрет Путина.
Репетиции ансамбля народного танца и песни "Эрцаху" Очамчырского района проходят каждую пятницу в Доме культуры имени Цвижба.
О проблеме трудоустройства в Абхазии и о социальных выплатах безработным говорил на пресс-конференции к Всемирному дню безработных начальник Управления по труду и занятости Министерства труда и социального развития Абхазии Джон Агрба.
После проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба переехала жить в Сухум, поменяла школу и, как она давно уже мечтала, профессионально занялась вокалом. Корреспондент Sputnik побывала дома, в школе и на репетиции Леры, и рассказывает о том, как изменилась жизнь победительницы "Ты супер!".
На территории нового сквера в Гагре появится детский городок с игровыми комплексами.
27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду Ленинграда.
О том, как бойцов во время грузино-абхазской войны спасали от болевого шока наркотики и о необходимости искать и находить настоящие ценности рассказывает Алексей Ломия.
В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.
Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.
В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.
Четкая монополизированная система оборота и производства лекарств должна быть создана в Беларуси в 2018 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.
В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.
В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?
В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.
Всемирный банк выделил 140 миллионов долларов на модернизацию централизованного теплоснабжения в пяти городах Узбекистана.
Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.
В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.