В Китае показали первых в мире клонированных макак

Китайские генетики впервые клонировали обезьяну по методике "овечки Долли". Два идентичных примата - длиннохвостые макаки, самец Чжун-Чжун (восемь недель), и Хуа-Хуа (шесть недель).
В Санкт-Петербурге почтили память павших в Великой отечественной войне и в честь 74-й годовщины освобождения города от фашистской блокады, которая началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, 12 зенитных орудий времен войны совершили торжественные залпы на Марсовом поле.
Соседи экстравагантного бизнесмена в Раткоме стараются обходить стороной его особняк, похожий на декорации для съемок "Восставших из ада".
Сквер по типу "Брехаловки" строится в центре Гагры напротив гостиницы "Абхазия" за счет бюджета Гагрского района.
Состав отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады Северного флота прошел психологическую полосу препятствий в условиях, максимально приближенным к боевым действиям в Арктике. Учения проходили в Мурманской области.
В новом проекте Sputnik Абхазия "Перевод на абхазский" своими впечатлениями от пребывания в Абхазии поделился организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
Чемпионат Европы в Сигулде совмещен с девятым этапом Кубка мира.
В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.
Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.
В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.
Четкая монополизированная система оборота и производства лекарств должна быть создана в Беларуси в 2018 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.
В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.
В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?
В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.
Всемирный банк выделил 140 миллионов долларов на модернизацию централизованного теплоснабжения в пяти городах Узбекистана.
Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.
В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.