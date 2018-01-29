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Воде труба: как проходят работы по укладке водопровода в Сухуме

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© Sputnik Бадрак Авидзба

Прокладка новой водопроводной трубы осуществляется за счет российской финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

В Сухуме проводятся работы по укладке новой водопроводной трубы, сказал корреспонденту Sputnik мастер участка МУП "Водоканал" Важа Квициния.

"Мы проводим работы по укладке водопроводной трубы, начиная от насосной станции №4 в Новом районе, до Сухумского интерната", — добавил он.

Работы по укладке трубы были начаты неделю назад, за это время рабочим удалось проложить более пятисот метров. Общая протяженность участка, где будет проложена новая водопроводная труба, составляет около пяти километров.

Согласно Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии, укладка новых водопроводных труб в Сухуме рассчитана на три года, заметил он.

После завершения работ столица Абхазии будет получать воду бесперебойно и, что немаловажно, она будет чистой, а срок службы пластиковой трубы составляет около 70 лет, сказал Важа Квициния.

По его словам, новую трубу диаметром в 800 миллиметров укладывают две рабочие группы, в каждой из которых по десять человек, также задействовано пять единиц техники. 

Подробнее об этом читайте здесь >>




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