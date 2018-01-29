В Швейцарии показали мумифицированного родственника Бориса Джонсона

Ученые нашли мумию и, после определения ее ДНК, сказали, что она дальняя родственница министра иностранных дел Великобритании.. Пригласили его даже посетить родственницу, но он отказался. А так хорошо она мумифицировалась благодаря ртути, которой в те времена лечили сифилис...
Прокладка новой водопроводной трубы осуществляется за счет российской финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
В Санкт-Петербурге почтили память павших в Великой отечественной войне и в честь 74-й годовщины освобождения города от фашистской блокады, которая началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, 12 зенитных орудий времен войны совершили торжественные залпы на Марсовом поле.
Китайские генетики впервые клонировали обезьяну по методике "овечки Долли". Два идентичных примата - длиннохвостые макаки, самец Чжун-Чжун (восемь недель), и Хуа-Хуа (шесть недель).
Соседи экстравагантного бизнесмена в Раткоме стараются обходить стороной его особняк, похожий на декорации для съемок "Восставших из ада".
Любительская лента осетинских режиссеров "Что если" победила на международном фестивале CINEMA CAMP в Казани.
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начнет экспортировать из черноморского порта Туапсе российские нефтепродукты.
В результате схода лавины на горе Ара (Ара-лер) в Армении погибла женщина, совершавшая восхождение в составе группы.
Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.
На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.
Более 180 коров спасли из горевшей фермы в Уздзенском районе Беларуси бойцы МЧС и работники хозяйства.
Почему Латвия затягивает ратификацию Стамбульской конвенции, направленной против насилия в семье, и при чем тут пропаганда гомосексуализма?
Замминистра национальной обороны Литвы Эдвинас Керза призывает граждан прекратить использование антивируса от "Лаборатории Касперского".
Почему Молдова может остаться без чернозема и рискует со временем превратиться в пустыню - в материале Sputnik.
Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов
Узбекские пограничники обстреляли нарушителя государственной границы из Кыргызстана, в результате чего он получил ранение в бедро.
Представители еврейской общины почтили память погибших в фашистских концентрационных лагерях северо-восточной Эстонии.
Любительская лента осетинских режиссеров "Что если" победила на международном фестивале CINEMA CAMP в Казани.
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начнет экспортировать из черноморского порта Туапсе российские нефтепродукты.
В результате схода лавины на горе Ара (Ара-лер) в Армении погибла женщина, совершавшая восхождение в составе группы.