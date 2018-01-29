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В Швейцарии показали мумифицированного родственника Бориса Джонсона

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Ученые нашли мумию и, после определения ее ДНК, сказали, что она дальняя родственница министра иностранных дел Великобритании.. Пригласили его даже посетить родственницу, но он отказался. А так хорошо она мумифицировалась благодаря ртути, которой в те времена лечили сифилис...




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