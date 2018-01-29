В Швейцарии показали мумифицированного родственника Бориса Джонсона

Ученые нашли мумию и, после определения ее ДНК, сказали, что она дальняя родственница министра иностранных дел Великобритании.. Пригласили его даже посетить родственницу, но он отказался. А так хорошо она мумифицировалась благодаря ртути, которой в те времена лечили сифилис...