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Традиционный карнавал начался в парагвайском городе Энкарнасьон

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Associated Press

Традиционный карнавал начался в парагвайском городе Энкарнасьон. Толпы зрителей пришли посмотреть на выступления танцовщиков самбы. Дождь не помешал собравшимся насладиться ярким зрелищем. Парагвайский праздник самбы проводится ежегодно с 1916 года и идет один месяц. Он считается альтернативой знаменитому карнавалу в Рио-де-Жанейро.




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