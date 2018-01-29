Традиционный карнавал начался в парагвайском городе Энкарнасьон. Толпы зрителей пришли посмотреть на выступления танцовщиков самбы. Дождь не помешал собравшимся насладиться ярким зрелищем. Парагвайский праздник самбы проводится ежегодно с 1916 года и идет один месяц. Он считается альтернативой знаменитому карнавалу в Рио-де-Жанейро.
Уроженец Абхазии Аршак Кансузян пропал без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Благодаря проекту "Возвращение имени", близкие узнали об обстоятельствах его гибели и месте захоронения.
Прокладка новой водопроводной трубы осуществляется за счет российской финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
Ученые нашли мумию и, после определения ее ДНК, сказали, что она дальняя родственница министра иностранных дел Великобритании.. Пригласили его даже посетить родственницу, но он отказался. А так хорошо она мумифицировалась благодаря ртути, которой в те времена лечили сифилис...
В Санкт-Петербурге почтили память павших в Великой отечественной войне и в честь 74-й годовщины освобождения города от фашистской блокады, которая началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, 12 зенитных орудий времен войны совершили торжественные залпы на Марсовом поле.
Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января. После своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором говорит, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.
Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. В этот день на территории Республики Абхазия будут работать 16 избирательных участков.
Правительственная делегация Абхазии прибыла в Республику Науру, где примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня Независимости Науру.
Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду, 31 января
Проблем с экспортом азербайджанских томатов в Россию в 2018 году не ожидается – сторонам удалось решить все разногласия в этом вопросе.
Соглашение о партнерстве Армения – ЕС может вступить в силу уже с мая-июня 2018 года – Ереван постарается ратифицировать документ до апреля.
В Казахстане планируется ввести запрет на совершение религиозных обрядов по заключению брака вне культовых зданий.
Несмотря на аномальные морозы, государственные органы будут работать в штатном режиме, заявили в правительстве Кыргызстана.
Пять дополнительных квот выделено сборной Беларуси для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Российские инвесторы чаще других вкладываются в основной капитал латвийских компаний, но самые большие суммы инвестируют Нидерланды.
Министерство обороны Литвы в этом году выделит на военные закупки около 265 миллионов евро.
Молдавская скрипачка Патриция Копачинская завоевала награду американской Академии звукозаписи "Грэмми" в номинации "Лучшее камерное исполнение".
Суд в Таджикистане приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину за пропаганду деятельности террористической организации.
Суды в Узбекистане будут штрафовать дипломатов за нарушения правил дорожного движения без согласия диппредставительств иностранных государств.
Несмотря на неоднократные напоминания Департамента государственных инфосистем около 120 тысяч человек в Эстонии все еще не обновили сертификаты ID-карты.
Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду, 31 января
Проблем с экспортом азербайджанских томатов в Россию в 2018 году не ожидается – сторонам удалось решить все разногласия в этом вопросе.
Соглашение о партнерстве Армения – ЕС может вступить в силу уже с мая-июня 2018 года – Ереван постарается ратифицировать документ до апреля.