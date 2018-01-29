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Дочь заплакала, узнав о судьбе отца, пропавшего в Великую Отечественную Войну

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Темы:
"Возвращение имени" (18)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Уроженец Абхазии Аршак Кансузян пропал без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Благодаря проекту "Возвращение имени", близкие узнали об обстоятельствах его гибели и месте захоронения.

В 2015 году волонтеры инициативной группы "Возвращение имени" нашли в Центральном архиве Российской армии карточки 320 военнопленных из Абхазии, погибших в немецких концентрационных лагерях.

Дочери Аршака Кансузяна Софии 85 лет, по ее рассказу, последнее письмо от отца было из Тамани.

"Говорят, что там было окружение, после этого письма мы никаких писем не получали от него. Когда он уходил на войну, я была маленькая, ходила в первый класс, он сказал маме, чтобы она хорошо смотрела детей, чтобы она дала нам хорошее образование, если даже ей придется продать последнюю курицу", — сказала она.

В 2015 году волонтеры инициативной группы "Возвращение имени" нашли в Центральном архиве Российской армии карточки 320 военнопленных из Абхазии, погибших в немецких концентрационных лагерях.

Темы:
"Возвращение имени" (18)



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