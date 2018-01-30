Ежегодный водный парад прошел в Венеции

На одной из гондол по традиции – огромная фигура крысы. В этом году по Большому каналу прошли около 120 лодок. На лодках можно было увидеть различных персонажей – от пиратов до покемонов. Водный парад – одно из первых мероприятий знаменитого Венецианского карнавала. Каждый год на него приезжают около 500 000 туристов.