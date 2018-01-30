16:31 30 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Ежегодный водный парад прошел в Венеции

Получить короткую ссылку
16 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press

На одной из гондол по традиции – огромная фигура крысы. В этом году по Большому каналу прошли около 120 лодок. На лодках можно было увидеть различных персонажей – от пиратов до покемонов. Водный парад – одно из первых мероприятий знаменитого Венецианского карнавала. Каждый год на него приезжают около 500 000 туристов.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Золотые коронки
    Красиво живут

    Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Кто не работает…

    Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства иначе пенсионерам придется меньше есть.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС
    Уголовный атом

    Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?

  • Дан Кристиан Туртурикэ
    Про соринку и бревно

    Румынский журналист, обличавший коррупционеров и совершавший нападки на агентство Sputnik, сам стал фигурантом дела о взяточничестве.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

  • Ислам Каримов
    Рождение Ислама

    Как жители Узбекистана намерены отметить 80-летие со дня первого президента республики Ислама Каримова.

  • 100 евро
    Эстонский "развод"

    Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участница Венецианского карнавала
Карнавал в Венеции: люди в масках и плащах
В Алеппо восстановливают мечеть Омейядов, разрушенной террористами
В Алеппо восстанавливают мечеть Омейядов, разрушенную террористами
Как алкоголь влияет на организм
Как алкоголь влияет на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia