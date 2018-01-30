Ежегодный водный парад прошел в Венеции

На одной из гондол по традиции – огромная фигура крысы. В этом году по Большому каналу прошли около 120 лодок. На лодках можно было увидеть различных персонажей – от пиратов до покемонов. Водный парад – одно из первых мероприятий знаменитого Венецианского карнавала. Каждый год на него приезжают около 500 000 туристов.
Мечеть Омейядов - это одна из старейших мечетей на Ближнем Востоке. Строительство "жемчужины Сирии" началось в VIII веке. В XII веке мечеть была восстановлена после большого пожара.
Уроженец Абхазии Аршак Кансузян пропал без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Благодаря проекту "Возвращение имени", близкие узнали об обстоятельствах его гибели и месте захоронения.
Традиционный карнавал начался в парагвайском городе Энкарнасьон. Толпы зрителей пришли посмотреть на выступления танцовщиков самбы. Дождь не помешал собравшимся насладиться ярким зрелищем. Парагвайский праздник самбы проводится ежегодно с 1916 года и идет один месяц. Он считается альтернативой знаменитому карнавалу в Рио-де-Жанейро.
Прокладка новой водопроводной трубы осуществляется за счет российской финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
Открытый кубок города Сочи по косики карате, в котором участвовало более 250 спортсменов, проходил в Сочи с 26 по28 января.
О том, как в Абхазии готовятся к выборам российского президента, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Делегация оппозиции Сирии в составе примерно 100 человек вылетела из Сочи в Анкару.
Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?
Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.
СМИ сообщили, что премьер-министр Армении занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами.
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.
В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.
Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.
Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства иначе пенсионерам придется меньше есть.
Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?
Румынский журналист, обличавший коррупционеров и совершавший нападки на агентство Sputnik, сам стал фигурантом дела о взяточничестве.
Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?
Как жители Узбекистана намерены отметить 80-летие со дня первого президента республики Ислама Каримова.
Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.
Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?
Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.
СМИ сообщили, что премьер-министр Армении занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами.