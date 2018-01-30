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В Алеппо восстанавливают мечеть Омейядов, разрушенную террористами

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Мечеть Омейядов - это одна из старейших мечетей на Ближнем Востоке. Строительство "жемчужины Сирии" началось в VIII веке. В XII веке мечеть была восстановлена после большого пожара.

В 2013 году террористы разрушили 45-метровый минарет. Средства на восстановление мечети выделил фонд имени Ахмата Кадырова. Великая мечеть Омейядов внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.




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В Алеппо восстановливают мечеть Омейядов, разрушенной террористами
В Алеппо восстанавливают мечеть Омейядов, разрушенную террористами
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