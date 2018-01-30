Крики делегатов прервали речь Лаврова на конгрессе в Сочи

Министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось несколько раз просить успокоиться участников Конгресса сирийского национального диалога, которые прервали его выступление.

Глава МИД зачитал делегатам послание от Владимира Путина, а затем выразил желание сказать несколько слов от себя. Но его прервал один из сирийских оппозиционеров, который выкрикнул: "Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!". В ответ другая группа оппозиционеров, очевидно, не согласившаяся с дружественным настроем соотечественника, начала с ним спорить на арабском. Лавров попытался успокоить участников конгресса, но полемика продолжалась, вновь прозвучал лозунг "Да здравствует Россия!"

"Друзья, еще раз прошу вашего внимания. Если "Россия да здравствует", дайте мне сказать, пожалуйста", — призвал к порядку министр.