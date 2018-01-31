Сборная России по хоккею готовится к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане

Пять российских хоккеистов не получили приглашения от МОК. Это Антон Белов, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников, Алексей Береглазов и Михаил Науменков. Капитан сборной по хоккею Павел Дацюк заявил, что они, несмотря ни на что, будут бороться за Родину, и без флага.