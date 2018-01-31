Мотивация от китайского атлета: как обладать супер телом в 62 года

Китайцу Сюй Чжилиню из Чэнду 62 года, когда ему было 40, он страдал от избыточного веса и проблем со здоровьем. Тогда он пошел в тренажерный зал и стал примером для подражания.
Мультимедийная пресс-конференция с подключением площадок в Минске, Ереване и Сухуме, посвященная старту второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!".
Пять российских хоккеистов не получили приглашения от МОК. Это Антон Белов, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников, Алексей Береглазов и Михаил Науменков. Капитан сборной по хоккею Павел Дацюк заявил, что они, несмотря ни на что, будут бороться за Родину, и без флага.
Министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось несколько раз просить успокоиться участников Конгресса сирийского национального диалога, которые прервали его выступление.
Мечеть Омейядов - это одна из старейших мечетей на Ближнем Востоке. Строительство "жемчужины Сирии" началось в VIII веке. В XII веке мечеть была восстановлена после большого пожара.
Пресс-конференция с подключением площадок в Москве, Минске и Ереване, посвященная старту второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!", состоялась в среду 31 января.
Прием заявок на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, продлится до 28 февраля 2018 года.
Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках проверки боевой готовности соединения, отрабатывают порядок обороны морского побережья.
Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.
Дорожная полиция Азербайджана объявила "охоту" на старые советские автомобили марок ГАЗ и ВАЗ – чем не угодили гаишникам ретрокары?
Генрих Мхитарян дебютировал в составе лондонского футбольного клуба "Арсенал" – как прошла первая игра армянского хавбека?
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.
Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра и даже потребовали его отставки — чего еще хотят депутаты после аварии на ТЭЦ Бишкека?
Более чем в 200 населенных пунктах Беларуси были зарегистрированы проблемы с электроснабжением – Sputnik выяснил причины блэкаута.
Директор рыбзавода заявил, что шпроты – продукт исключительно российский, и поведал о том, как их производство перенесли в Прибалтику.
Литовцам, потерявшим деньги от финансовой пирамиды МММ-2011, вновь предлагают "инвестировать" средства – куда на этот раз?
В Молдове зафиксирован скачок цен на некоторые виды хлебобулочных изделий – Sputnik обратился к производителям за разъяснениями.
В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.
Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.
В таллиннском микрорайоне Пяэскюла в непосредственной близости от оживленных маршрутов движения людей обнаружено более 160 крупнокалиберных снарядов.
Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.
Дорожная полиция Азербайджана объявила "охоту" на старые советские автомобили марок ГАЗ и ВАЗ – чем не угодили гаишникам ретрокары?
Генрих Мхитарян дебютировал в составе лондонского футбольного клуба "Арсенал" – как прошла первая игра армянского хавбека?