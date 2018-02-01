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Советы победительницы: Валерия Адлейба обратилась к участникам второго "Ты супер!"

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© Sputnik Зафас Гамгия/Анжелика Бения

Второй сезон международного вокального проекта "Ты супер!", проводимого НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik, стартует 10 февраля.

Более 80 юных вокалистов заехали на базу проекта "Ты супер!". Международный конкурс расширяет границы, во втором сезоне участвуют дети не только из СНГ, среди участников — мальчик из Германии и девочка из Сирии.

Из Сухума юным вокалистам напутственные слова передала победительница первого сезона шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба. Поздравляя с началом второго сезона, Адлейба отметила, что будет смотреть каждый выпуск и болеть за участников.

Победительница первого сезона призналась, что хотела бы вернуть пару дней из жизни на проекте, "чтобы еще раз почувствовать те приятные волнения".

"Что еще может греть мою душу так же, как вокал? Ничего. Это я после проекта поняла. Я поняла, чем должна заниматься, и в чем смысл моей жизни. Опыт, вера в себя и вдохновение, которое и дальше буду черпать – вот что дал мне этот проект. Искренне хочу пожелать ребятам в первую очередь наслаждаться всем, что будет происходить вокруг них. Независимо от того, как для каждого участника завершится проект, я уверена на все 200%, что он изменит судьбу каждого. Просто мечтайте, потому что мечты имеют свойство сбываться", – передала свои пожелания участникам второго сезона Валерия Адлейба.

Второй сезон международного вокального проекта "Ты супер!", как и первый, проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik, которые помогают найти таланты.




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