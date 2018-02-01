16:11 01 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Нужен "Апеипш": о задачах нового волонтерского центра рассказали в Sputnik

Получить короткую ссылку
12 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Пресс-конференция, посвященная созданию волонтерского центра "Апеипш" при поддержке Госкомитета Абхазии по молодежной политике, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 1 февраля.

Новый волонтерский центр "Апеипш" приступил к работе, об этом заявили на пресс-конференции в Sputnik Абхазия председатель Госкомитета Абхазии по молодежной политике Теймураз Квеквескири и руководители центра в четверг 1 февраля.

"В последнее время, волонтерская деятельность становится мощным социальным трендом, и многие организации начинают часто и активно использовать этот ресурс. В условиях социально-экономического кризиса, я считаю это необходимостью в Абхазии", — отметил Квеквескири.

Глава волонтерского центра "Апеипш" Саид Куланба рассказал, с чего все началось. По его словам, это не первая попытка создания волонтерского центра.

"После распада старого состава волонтерского центра, который существовал при Госкомитете, социально активной молодежи, честно говоря, нечем было заняться. Мы решили создать подобную группу и назвали "Авангард", где занимались продвижением молодежи и давали стимул для саморазвития. Чуть позже, Темураз Квеквескири предложил нам возглавить волонтерский центр "Апеипш", за что ему огромная благодарность", — поделился Куланба.

По словам замглавы волонтерского центра "Апеипш" Тенгиза Шанава, их деятельность будет вестись по семи направлениям: ивент волонтерство, экологическое, культурное, спортивное, информационное, социальное направления и общественная безопасность.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Психоневрологический диспансер
    Больные душой

    О том, какие душевные расстройства распространены в Южной Осетии и что мешает оказанию полноценной психиатрической помощи в материале Sputnik.

  • Студийный микрофон, фото из архива
    Кто так говорит?

    Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана недоволен работой радиостанций – какие, помимо культуры речи, проблемы радийщиков?

  • Геннадий Тимченко
    Чей гражданин?

    Зачем российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, попавшему в так называемый "Кремлевский список", приписывают армянское гражданство?

  • Нартай Дутбаев
    Дубль два

    Бывшему главе Комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор – Sputnik выяснил за что.

  • Бездомные люди. Архивное фото
    Мороз с косой

    Аномальные морозы, обрушившиеся на Кыргызстан в январе, стали причиной десятков смертей – Sputnik узнал количество жертв.

  • Лобстеры во льду, архивное фото
    Конец белорусской креветки

    Директор компании, занимающейся оптово-розничной торговлей морепродуктами в Беларуси, задержан – Следственный комитет озвучил подозрения.

  • Скелетон, архивное фото
    Я все сказал!

    Один из членов олимпийской делегации Латвии исключен из списка отправляющихся на игры в Пхенчхан за "крепкие" выражения.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Разграничили

    Правительство Литвы утвердило итоговые документы о демаркации государственной границы с Россией.

  • Молдавские полицейские и конопля
    Конопляный рай

    Минсельхоз Молдовы просит упростить выдачу разрешения на выращивание конопли – Sputnik узнал, что собираются делать с урожаем.

  • Здание администрации города Душанбе. Архивное фото
    Следящие за языком

    При мэрии столицы Таджикистана создана комиссия по контролю за реализацией закона "О государственном языке" – за чем будут следить блюстители языка?

  • Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности Вымпел Сергей Кривошеев
    Разделенная безопасность

    После отставки Рустама Иноятова Служба национальной безопасности Узбекистана может быть разделена на несколько структур — эксперт предположил, на какие.

  • Ученик начальной школы с букварем
    Конец русской школы

    Эстонский городок Кейла может лишиться единственной оставшейся русской школы – Sputnik узнал, не идет ли речь о намеренной ликвидации русского образования?

  • Психоневрологический диспансер
    Больные душой

    О том, какие душевные расстройства распространены в Южной Осетии и что мешает оказанию полноценной психиатрической помощи в материале Sputnik.

  • Студийный микрофон, фото из архива
    Кто так говорит?

    Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана недоволен работой радиостанций – какие, помимо культуры речи, проблемы радийщиков?

  • Геннадий Тимченко
    Чей гражданин?

    Зачем российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, попавшему в так называемый "Кремлевский список", приписывают армянское гражданство?

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Азантский дольмен
Сила места: самые загадочные и мистические уголки планеты
Нужен Апеипш: о задачах нового волонтерского центра рассказали в Sputnik
Нужен "Апеипш": о задачах нового волонтерского центра рассказали в Sputnik
Народные средства для лечения простуды
ОРЗ: симптомы и лечение

Соцсети

Sputnikabkhazia