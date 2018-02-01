Нужен "Апеипш": о задачах нового волонтерского центра рассказали в Sputnik

Пресс-конференция, посвященная созданию волонтерского центра "Апеипш" при поддержке Госкомитета Абхазии по молодежной политике, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 1 февраля.

Новый волонтерский центр "Апеипш" приступил к работе, об этом заявили на пресс-конференции в Sputnik Абхазия председатель Госкомитета Абхазии по молодежной политике Теймураз Квеквескири и руководители центра в четверг 1 февраля.

"В последнее время, волонтерская деятельность становится мощным социальным трендом, и многие организации начинают часто и активно использовать этот ресурс. В условиях социально-экономического кризиса, я считаю это необходимостью в Абхазии", — отметил Квеквескири.

Глава волонтерского центра "Апеипш" Саид Куланба рассказал, с чего все началось. По его словам, это не первая попытка создания волонтерского центра.

"После распада старого состава волонтерского центра, который существовал при Госкомитете, социально активной молодежи, честно говоря, нечем было заняться. Мы решили создать подобную группу и назвали "Авангард", где занимались продвижением молодежи и давали стимул для саморазвития. Чуть позже, Темураз Квеквескири предложил нам возглавить волонтерский центр "Апеипш", за что ему огромная благодарность", — поделился Куланба.

По словам замглавы волонтерского центра "Апеипш" Тенгиза Шанава, их деятельность будет вестись по семи направлениям: ивент волонтерство, экологическое, культурное, спортивное, информационное, социальное направления и общественная безопасность.

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