В болезни и в здравии: как медведь Яша забирал дрессировщика из больницы

Кто бы мог подумать, что на выписку к дрессировщику придет его "боевой" товарищ цирковой медведь Яша. Удивительную картину пришлось наблюдать прохожим на одной из улиц Москвы.
Дрессировщик Олег Александров пострадал при падении из-под купола в Нижегородском цирке и провел несколько месяцев больнице.
Кто бы мог подумать, что на выписку к дрессировщику придет его "боевой" товарищ цирковой медведь Яша. Удивительную картину пришлось наблюдать прохожим на одной из улиц Москвы.
Министр сельского хозяйства Даур Тарба с инспекционной поездкой побывал на четырех рыбных заводах в Очамчырском районе.
Разгонный блок "Фрегат", запущенный в четверг с "Восточного", нес 11 спутников: два российских и девять иностранных.
Пресс-конференция, посвященная созданию волонтерского центра "Апеипш" при поддержке Госкомитета Абхазии по молодежной политике, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 1 февраля.
Георгий Сичинава из Гагры про прозвищу Черный рассказал о том, как "шел" против Пеле во время товарищеского матча между cборными СССР и Бразилии в 1965 году на стадионе "Лужники" в Москве.
Как работают рыбзаводы в Абхазии, какими очистными сооружениями обеспечены, куда "уходит" продукция из Абхазии и чего хотят "рыбные" бизнесмены, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия, наблюдавшего за инспекционной поездкой министра сельского хозяйства Даура Тарба в Очамчырский район.
Главная спортивная новость последних месяцев: Спортивный арбитражный суд (CAS) – единственный судебный орган для олимпийских разбирательств – оправдал 28 российских спортсменов, наказанных ранее за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
Сообщение о разбойном нападении по адресу улица Амундсена, дом 15, корпус 2 поступило в полицию в четверг в 16 часов 45 минут.
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Гражданин России задержан на границе Казахстана при попытке вывезти из страны более 100 литров алкоголя.
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Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион, белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку, украинку Татьяну Гуцу.
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Как Приднестровье, где проживает свыше 200 тысяч граждан России, готовится к выборам президента Российской Федерации.
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Мосгорсуд в пятницу еще раз проверит законность решения о выдворении из России журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова.
МВД Эстонии начало проверку причин резкого подорожания проекта инфраструктуры для охраны границы с Россией.
Поединок между боксерами Муратом Гассиевым и Юньером Дотикосом может на некоторое время превратить российский город Сочи в "столицу" Осетии.
Бакинские чиновники объявили войну героям народных сказок — Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, а также различным пиратам.
Смогут ли США запретить Армении, Азербайджану и другим странам покупать российское вооружение?