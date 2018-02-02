Запуск ракеты "Союз-2.1а" с 11 спутниками

"Оба спутника "Канопус-В" №3 и №4 выведены на расчетную орбиту. Отделение первого иностранного спутника запланировано в 7.33 мск", — сообщили в "Роскосмосе"

Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.