Запуск ракеты "Союз-2.1а" с 11 спутниками

"Оба спутника "Канопус-В" №3 и №4 выведены на расчетную орбиту. Отделение первого иностранного спутника запланировано в 7.33 мск", — сообщили в "Роскосмосе"
Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.