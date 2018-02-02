14:44 02 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с 11 спутниками

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Роскосмос, ЦЭНКИ

Разгонный блок "Фрегат", запущенный в четверг с "Восточного", нес 11 спутников: два российских и девять иностранных.

"Оба спутника "Канопус-В" №3 и №4 выведены на расчетную орбиту. Отделение первого иностранного спутника запланировано в 7.33 мск", — сообщили в "Роскосмосе"

Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.




Еще видео

Главные темы

  • Инспекционная поездка министра сельского хозяйства Даура Тарба в Очамчырский район.
    Нерыбный день: чего хотят рыбзаводы Абхазии

    Как работают рыбзаводы в Абхазии, какими очистными сооружениями обеспечены, куда "уходит" продукция из Абхазии и чего хотят "рыбные" бизнесмены, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия, наблюдавшего за инспекционной поездкой министра сельского хозяйства Даура Тарба в Очамчырский район.

    140
  • Олимпийские кольца установлены в Калининграде.
    Российские спортсмены оправданы: что будет дальше

    Главная спортивная новость последних месяцев: Спортивный арбитражный суд (CAS) – единственный судебный орган для олимпийских разбирательств – оправдал 28 российских спортсменов, наказанных ранее за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

    9
  • Доллары США.
    Грабительский курс: бомж пытался "обменять" 50 долларов на миллионы рублей

    Сообщение о разбойном нападении по адресу улица Амундсена, дом 15, корпус 2 поступило в полицию в четверг в 16 часов 45 минут.

    101

Орбита Sputnik

  • Депутат Валдис Калнозолс спит на заседании Сейма
    Депутатский произвол

    Превышение скорости, ошибки в налоговых декларациях, халатность – Sputnik узнал, какие еще административные правонарушения допускают депутаты Сейма.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Повсюду шпионы

    В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.

  • Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
    Российский выбор

    Как Приднестровье, где проживает свыше 200 тысяч граждан России, готовится к выборам президента Российской Федерации.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День славы: 75-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом
Рыба и пустота: что происходит на рыбзаводах Очамчырского района
Рыба и пустота: что происходит на рыбзаводах Очамчырского района
Народные средства для лечения простуды
ОРЗ: симптомы и лечение

Соцсети

Sputnikabkhazia