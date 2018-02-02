Не на прогулку: как абхазские спасатели готовились к учениям на Рице

Сотрудники МЧС Абхазии выехали на учения по ликвидации последствий схода снежной лавины, которые пройдут в горах, вблизи озера Рица с 3 по 4 февраля.

Сборы начались на площади Свободы, у здания Совмина. В учениях спасатели используют снегоходы, катера и грузовые машины. Перед отправлением сотрудники МЧС выстроились вряд и получили инструкцию от начальника.

К учениям привлечены Центр по проведению спасательных операций особого риска "Пламя", пожарно-спасательные отряды Сухумского, Гагрского, Гудаутского и Очамчырского районов, а также Сухума. Будет задействован кинологический расчет поисково-спасательной службы Юга России.