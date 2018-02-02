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Что скрывается за статистикой: врачи рассказали о ситуации с раком в Абхазии

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© Sputnik Сария Кварацхелия

Пресс-конференция, посвященная международному дню борьбы с раком, прошла в Sputnik 2 февраля.

Ежегодно в Абхазии выявляют до 500 онкозаболевании, сказал на пресс-конференции в Sputnik главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун.

"Если говорить в среднем, сколько человек выявляется в Абхазии самим онкодиспансером с различными онкологическими заболеваниями, то это цифра составляет примерно 500 человек. Если говорить о показателе смертности же, например, за предыдущий год, в Абхазии 134 единицы", — констатировал он.

По словам врача, среди онкологических заболеваний чаще всего выявляется рак легких и заболевание молочной железы.

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).

Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака (International Union Against Cancer, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




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