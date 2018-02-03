Мастер-класс: как снять исчезающий на морозе кипяток

Если вдруг вы окажетесь на таком морозе, то вам понадобится ковшик с кипятком и видеокамера — и получится такая же красота.
Такая красота доступна только там, где столбик термометра опускается, к примеру, до –38°С, как на видео, которое сделано в Омске.
Если вдруг вы окажетесь на таком морозе, то вам понадобится ковшик с кипятком и видеокамера — и получится такая же красота.
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Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.
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