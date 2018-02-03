Как автомобилисты "нарисовали" олимпийские кольца в поддержку россиян на ОИ

Автомобилисты из Калининграда устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев: выстроили автомобили в олимпийские кольца и надпись "Россия". Каждое кольцо состояло из 20 машин.
Такая красота доступна только там, где столбик термометра опускается, к примеру, до –38°С, как на видео, которое сделано в Омске.
Танкисты российской военной базы ЮВО в Абхазии продемонстрировали ученикам военно-патриотического движения "Юнармия" танк Т-72Б3 и подробно о нем рассказали.
Пресс-конференция, посвященная международному дню борьбы с раком, прошла в Sputnik 2 февраля.
Двухдневные учения проведут абхазские спасатели в районе озера Рица.
Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.
О рыцарях неба из Абхазии, вписавших свои имена в мировую историю авиации рассказывает колумнист Sputnik Мадин Сакания.
Вскапывая землю на своем приусадебном участке, житель села Ачандара Гудаутского района Рустам Чхебелия наткнулся на древнее захоронение.
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Авария на ТЭЦ оставила без отопления многих жителей Бишкека - Sputnik выяснил, за что сделают перерасчет, а за что возврата денег ждать не стоит.
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В столице Таджикистана в Парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Фоторепортаж Sputnik.
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Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.
Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.
Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?
О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.