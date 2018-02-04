Селфи с собачками: необычное кафе работает в Бангкоке

Животных можно гладить, кормить, делать с ними селфи, и даже вздремнуть в их вольере. Туристы со всего мира не упускают шанса посетить это кафе.
Специально для любителей собак в Бангкоке открыли кафе "Настоящая любовь", в котором можно полакомиться десертом, выпить кофе, и, кто бы мог подумать, пообщаться с животными в специально предусмотренной для этого зоне.
Животных можно гладить, кормить, делать с ними селфи, и даже вздремнуть в их вольере. Туристы со всего мира не упускают шанса посетить это кафе.
Второй чемпионат по зимнему дрифту прошел на льду водохранилища в Иркутске. 28 стритрейсеров на "Жигули" вступили в борьбу за первенство.
Фонд помощи для бездомных собак "Багира" открыли жители Гагры Саида Отырба и Карина Эксузян в августе 2017 года.
Автомобилисты из Калининграда устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев: выстроили автомобили в олимпийские кольца и надпись "Россия". Каждое кольцо состояло из 20 машин.
Такая красота доступна только там, где столбик термометра опускается, к примеру, до –38°С, как на видео, которое сделано в Омске.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
Как приехать в Абхазию туристом и остаться навсегда, как принять все традиции и понять абхазов, в проекте Sputnik "Перевод на абхазский" поделилась с читателями колумнист Sputnik Елена Бекренева.
За минувшие сутки в Москве выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы, а в воскресенье в столице может выпасть еще около половины месячной нормы, сообщили в центре погоды "Фобос".
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В столице Таджикистана в Парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Фоторепортаж Sputnik.
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Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.
Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?
О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.