14:05 04 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Встань и иди: чудесное исцеление пса и что еще происходит в "Багире"

Получить короткую ссылку
15 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Фонд помощи для бездомных собак "Багира" открыли жители Гагры Саида Отырба и Карина Эксузян в августе 2017 года.

За это время им удалось приютить, вылечить и пристроить более 300 животных в города России, Европы и Абхазии.

На сегодняшний день в приюте "Багира" ждут своих будущих хозяев 32 собаки. Содержать приют из собственного кармана — дело сложное, признаются Саида Отырба и Карина Эксузян. Помимо ежедневной кормежки, питомцы нуждаются в дорогостоящем лечении. Женщины освоили навыки ветеринаров и порой весьма грамотно ставят первичный диагноз.

"Очень часто собак приходится вывозить на обследование и лечение в Россию, как правило, с травмами: попали под колеса автомобиля, ранены из огнестрельного оружия", — рассказала Саида.

Фонд помощи домашним животным "Багира" сейчас размещается на частной территории, владельцы которой пошли "творцам добра" навстречу, но соседи жалуются на громкий лай. Саиду и Карину попросили перевезти своих питомцев в другое место в течение двух месяцев. Времени осталось не так много.

"Спасибо хозяевам, что помогли нам, но, во-первых, здесь неудобно держать такую передержку. Нет воды поблизости, рядом холм, с которого в дождливую погоду стекает вода, и мы по уши в грязи. Да и соседи жалуются на громкий лай собак. Нам хочется побыстрее построить приют, чтобы никому не мешать", — сказала Карина.

Администрация Гагры выделила земельный участок, но дело встало за возведением забора. Ускорить этот процесс пытаются подписчики фонда в социальных сетях, но этих средств недостаточно.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

  • Смех, улыбки
    Девятибалльные шутки

    Sputnik Казахстан сделал подборку лучших шуток в социальных сетях об очередном землетрясении в Алматы.

  • Электросчетчик. Архивное фото
    Пересчитайте!

    Авария на ТЭЦ оставила без отопления многих жителей Бишкека - Sputnik выяснил, за что сделают перерасчет, а за что возврата денег ждать не стоит.

  • Александр Лукашенко на совещании, архивное фото
    Наконец свободен!

    Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в освобождении Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Что сказал президент?

  • Заключенный
    Судебная пауза

    Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

  • Грузовик на зимней дороге, архивное фото
    Транзит уже не тот

    Почему Литва теряет роль страны-транзитера, уступая потоки грузов своим соседям — Латвии и Польше, и чем это грозит республике?

  • Фрукты
    Молдавский фрукт

    Товары из Молдовы возвращаются на российский рынок: президент республики Игорь Додон опубликовал данные по прошлогоднему экспорту.

  • Возложение венков на митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве в Душанбе
    Никто не забыт

    В столице Таджикистана в Парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Фоторепортаж Sputnik.

  • Студенты
    Приз – знания

    Вузы России объявили о старте олимпиады для иностранных студентов, главный приз — бесплатное обучение в магистратуре. Кто может принять в ней участие?

  • Оригинал тартуского мирного договора
    Столетний спор

    Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Девушка группы поддержки сборной России на товарищеском матче между сборными командами России и Белоруссии
Великан у пирамид, или кот против тореадора: самые яркие фото недели
Встань и иди: чудесное исцеление пса и что еще происходит в Багире
Встань и иди: чудесное исцеление пса и что еще происходит в "Багире"
Структура и задачи Всемирного антидопингового агентства
Всемирное антидопинговое агентство

Соцсети

Sputnikabkhazia