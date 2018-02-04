Встань и иди: чудесное исцеление пса и что еще происходит в "Багире"

Фонд помощи для бездомных собак "Багира" открыли жители Гагры Саида Отырба и Карина Эксузян в августе 2017 года.

За это время им удалось приютить, вылечить и пристроить более 300 животных в города России, Европы и Абхазии.

На сегодняшний день в приюте "Багира" ждут своих будущих хозяев 32 собаки. Содержать приют из собственного кармана — дело сложное, признаются Саида Отырба и Карина Эксузян. Помимо ежедневной кормежки, питомцы нуждаются в дорогостоящем лечении. Женщины освоили навыки ветеринаров и порой весьма грамотно ставят первичный диагноз.

"Очень часто собак приходится вывозить на обследование и лечение в Россию, как правило, с травмами: попали под колеса автомобиля, ранены из огнестрельного оружия", — рассказала Саида.

Фонд помощи домашним животным "Багира" сейчас размещается на частной территории, владельцы которой пошли "творцам добра" навстречу, но соседи жалуются на громкий лай. Саиду и Карину попросили перевезти своих питомцев в другое место в течение двух месяцев. Времени осталось не так много.

"Спасибо хозяевам, что помогли нам, но, во-первых, здесь неудобно держать такую передержку. Нет воды поблизости, рядом холм, с которого в дождливую погоду стекает вода, и мы по уши в грязи. Да и соседи жалуются на громкий лай собак. Нам хочется побыстрее построить приют, чтобы никому не мешать", — сказала Карина.

Администрация Гагры выделила земельный участок, но дело встало за возведением забора. Ускорить этот процесс пытаются подписчики фонда в социальных сетях, но этих средств недостаточно.

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