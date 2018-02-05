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Чистые пруды принца Ольденбургского: как продвигаются ремонтные работы в парке Гагры

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Ремонтно-восстановительные работы в Парке Ольденбургского в Гагре начались по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии в октябре 2017 года и завершатся в 2019 году.

Ремонтно-восстановительные работы в Парке принца Ольденбургского в Гагре продолжаются, и уже очищены два из пяти резервуаров с водой.

"Всего в парке пять водных бассейнов, связанных между собой каналами. Уже выполнены работы по ремонту двух водоемов,  очистке их от ила и сорняков. Также укреплены откосы резервуаров и завершены работы по бетонированию и гидроизоляции дна. Общая площадь этих двух прудов составляет более двух тысяч квадратных метров", — сказала руководитель компании "ЭкоГеоПроект" Инна Барчан.

Она добавила, что точно такие же работы будут проведены в остальных трех водоемах. На очереди каналы, которые связывают пруды парка между собой. Всю эту систему тоже планируется очистить от ила и мусора, демонтировать и проложить новые водоотводные лотки.

К февралю 2018 года, отметила Барчан, отремонтировано и проложено около 200 метров таких лотков. Положительные результаты такой работы уже видны.

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